В рязанские больницы закупят моноблоки на 200 млн рублей

29 Апр 2020 2020-04-29T10:24:22+03:00

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Минздрав Рязанской области проводит закупку компьютерного оборудования с начальной ценой 194,3 млн рублей. На эти деньги, согласно аукционной документации, в 53 медицинских учреждения должны поставить 3238 моноблоков. Цель – «создание единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ».

В описании объекта закупки заказчик прописал каждую техническую характеристику. Исходя из них, каждый моноблок будет стоить 60 тысяч рублей. 243 штуки отправятся в горбольницу №11, 212 – в Касимовский ММЦ, 190 - в Сасовский ММЦ, дальше – меньше.

Электронный аукцион, в ходе которого определится поставщик, состоится 13 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU