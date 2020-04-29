В рязанских электричках «Экспресс» обнаружили серьезные нарушения

29 Апр 2020 2020-04-29T09:12:55+03:00

По итогам проверки транспортной прокуратуры трех должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности

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Транспортная прокуратура выявила нарушения при эксплуатации трех электропоездов «Экспресс» сообщением Рязань - Москва, принадлежащих АО «Центральная ППК», сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники прокуратуры и аппарата главного ревизора по безопасности движения поездов МЖД установили, что в «экспрессах» нарушены требования к техническому оснащению и обслуживанию электропоездов, санитарного состояния вагонов. Кроме того, надзорный орган обнаружил неисправную автоматическую пожарную сигнализацию.

По итогам проверки в адрес руководства АО «Центральная ППК» внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU