29 Апр 2020 2020-04-29T08:41:14+03:00

«Меня привезли в Рязань, в номер, где даже кровати не было». Армянский легкоатлет вспомнил, как готовился к чемпионату Европы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бронзовый призер чемпионата Европы 1996 года, серебряный призер Универсиады-96, Армен Мартиросян рассказал, как два месяца провел в Рязани

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Известный армянский спортсмен Армен Мартиросян – единственный в истории независимой Армении легкоатлет, завоевавший медаль европейского чемпионата, рассказал, как готовился к чемпионату Европы.

По словам легкоатлета, тренироваться он ездил в Россию, и зачастую на свои деньги. Но в 1995 году Федерация атлетики Армении оплатила ему поездку на тренировку в Рязань.

— Мой тренировочный сбор должны были спонсировать двое армян, — вспоминает спортсмен в интервью Sputnik Армения. — Меня привезли в Рязань и поселили в номер, где даже кровати не было. Помог мне совершенно незнакомый российский дзюдоист, который договорился относительно моих сборов и тренировок. Так я провел в Рязани два месяца.

В 1996 году Армен Мартиросян взял бронзу в тройном прыжке на 24-м чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходил в Стокгольме. Армянский спортсмен уступил Марису Бружиксу из Латвии (золото) и англичанину Фрэнсису Аджьепонгу (серебро). Установленный Мартиросяном рекорд Армении в тройном прыжке – 17 м 44 см – все еще остается непревзойденным.

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ИСТОЧНИК KP.RU