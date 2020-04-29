«Меня привезли в Рязань, в номер, где даже кровати не было». Армянский легкоатлет вспомнил, как готовился к чемпионату Европы
Известный армянский спортсмен Армен Мартиросян – единственный в истории независимой Армении легкоатлет, завоевавший медаль европейского чемпионата, рассказал, как готовился к чемпионату Европы.
По словам легкоатлета, тренироваться он ездил в Россию, и зачастую на свои деньги. Но в 1995 году Федерация атлетики Армении оплатила ему поездку на тренировку в Рязань.
— Мой тренировочный сбор должны были спонсировать двое армян, — вспоминает спортсмен в интервью Sputnik Армения. — Меня привезли в Рязань и поселили в номер, где даже кровати не было. Помог мне совершенно незнакомый российский дзюдоист, который договорился относительно моих сборов и тренировок. Так я провел в Рязани два месяца.
В 1996 году Армен Мартиросян взял бронзу в тройном прыжке на 24-м чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходил в Стокгольме. Армянский спортсмен уступил Марису Бружиксу из Латвии (золото) и англичанину Фрэнсису Аджьепонгу (серебро). Установленный Мартиросяном рекорд Армении в тройном прыжке – 17 м 44 см – все еще остается непревзойденным.
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ИСТОЧНИК KP.RU