2020-04-28T20:51:17+03:00
Общество

Песня, написанная рязанками ко Дню Победы, собрала в соцсетях тысячи просмотров

Это вторая совместная работа Юлии Смирновой и Татьяны Бутченко. Первой была композиция «Новогодняя столица»
Иван АНТОНОВ
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Сергей Байков, Юлия Смирнова и Татьяна Бутченко (слева направо) готовят новую рок-композицию.Сергей Байков, Юлия Смирнова и Татьяна Бутченко (слева направо) готовят новую рок-композицию.Фото: Павел АВЕРИН
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Песня «Непобедимая страна» - плод совместного творчества двух жительниц Рязани. Татьяна Бутченко написала стихи, а Юлия Смирнова – музыку. Татьяна пишет стихи в свободное от посещений покупателями ее крохотного магазинчика косметики время. У нее вышли уже две книжки. Юлия, жена известного рязанского гитариста Сергея Байкова – профессиональная певица и композитор.

Как говорят сами авторы, видеосюжет композиции, посвященной 75-летию Великой Победы, уже набрал в социальных сетях десятки тысяч просмотров. Как и следовало ожидать, отклики неоднозначные.

- На критику не обижаемся, значит, есть к чему стремиться. А пока нашу песню уже узнали по всей стране, и даже за рубежом – она стала своеобразным гимном международного интернет-проекта «Солдатская каша», - рассказала Юлия Смирнова. – Нам позвонил координатор Алексей Сорокин и сообщил, что нашу песню уже услышали даже на Кипре.

Как рассказала Татьяна Бутченко, совместно с Юлией Смирновой готовят к выходу в свет рок-композицию «Она любила вино». И это будет принципиально новой страницей в их творчестве. Творческий дуэт уже засветился на телеэкранах – о песне «Непобедимая страна» вышел сюжет на ТКР.

Песня "Непобедимая страна".К 75-летию Великой Победы. "НЕПОБЕДИМАЯ СТРАНА" (муз.Ю.Смирнова сл.Т.Бутченко) Исполняет: SMIRNOVA.Ю Аранжировка: Эдуард Кальченко, Юлия Смирнова. Сведение: Эдуард Кальченко Гитары: Сергей Байков Видео: Елена Шаповская. Песня сделана при поддержке Рязанского Дворца молодёжи и лично Н.В.Плетнёва.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Песня, написанная рязанками ко Дню Победы, собрала в соцсетях тысячи просмотров
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