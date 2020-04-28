РНПК подтвердила соответствие европейскому стандарту в производстве авиатоплива

28 Апр 2020 2020-04-28T19:07:19+03:00

Международный стандарт – это удовлетворение требований клиентов Рязанской НПК и Компании «Роснефть» и гарант соблюдения требований к качеству и безопасности для ведущих авиакомпаний страны

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Рязанская НПК в очередной раз подтвердила соответствие системы менеджмента качества в авиационной, космической и оборонной отрасли новым требованиям международного стандарта EN 9100:2018. Оценивали деятельность предприятия и управление качеством эксперты независимой сертификационной организации, которые особо уделили внимание проектному менеджменту, процессному подходу и другим аспектам, в том числе, насколько продукцией завода удовлетворены потребители.

В итоге, во время надзорного аудита РНПК и ее работники продемонстрировали хороший уровень управления рисками, качеством выпускаемой продукции, а также, приверженности к улучшению и развитию.

Подтверждение соответствия европейскому стандарту – это удовлетворение требований клиентов Рязанской НПК и Компании «Роснефть», удержание лидирующих позиций на рынке, и самое главное - гарант соблюдения требований к качеству и безопасности для ведущих авиакомпаний страны.

Напомним, только в 2019 году РНПК отгрузило в аэропорты Шереметьево и Домодедово более 1 млн тонн авиационного топлива марки ТС-1. Топливо имеет низкое содержание серы, что предотвращает коррозию деталей двигателя воздушного судна, увеличивает ресурс его эксплуатации, снижая аварийность и ремонт, сводит к минимуму воздействие на окружающую среду.

Кроме того, нефтеперерабатывающая компания производит большой ассортимент другой продукции: автомобильные бензины, дизельное топливо, котельное топливо, дорожные и строительные битумы, мазут.

НАША СПРАВКА

АО «РНПК» - одно из крупнейших перерабатывающих предприятий ЦФО, входит в четверку крупнейших НПЗ России по объемам переработки и ассортименту выпускаемой продукции.

Высокие стандарты РНПК подтверждает за счет постоянного совершенствования своей деятельности с учетом требований международных стандартов. Система менеджмента предприятия сертифицирована по пяти международным стандартам: система менеджмента качества (ISO 9001, EN 9100), система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья (OHSAS 18001), система экологического менеджмента (ISO 14001), система энергетического менеджмента (ISO 50001).

Первый сертификат на соответствие международному стандарту EN 9100:2009 «Система менеджмента качества – Требования к организациям авиационной, космической и оборонной отрасли» Рязанская НПК получила в 2010 году. В 2014 году рязанское ТС-1 вошло в каталог «100 лучших товаров России».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU