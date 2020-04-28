Продление нерабочей недели в Рязани до 11 мая: случится ли еще инкубационный период

28 Апр 2020 2020-04-28T18:43:56+03:00

Будут ли в майские выходные проводить дезинфекцию? Фото: Павел АВЕРИН

Уже с 12 мая региональные власти обязаны разработать и представить президенту России поэтапный план отмены карантинных ограничений

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Президент Владимир Путин 28 апреля продлил режим нерабочих дней до 11 мая. Это заявление он сделал на совещании с губернаторами. Сами выходные оплатят работодатели.

При этом во время «длинных» майских выходных, как правило, начинается открытие дачного сезона. А это сопровождается пикниками с традиционным уже шашлыком. Вирусологи опасаются, что после этого может произойти новая вспышка инфекции.

- Майские праздники - это третий инкубационный период. Очень важно соблюдать все меры в эти дни, чтобы разорвать цепочку заражения,- сказала в ходе совещания глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Отметим, что уже с 12 мая рязанские региональные власти в числе прочих обязаны разработать и представить президенту страны план поэтапного сокращения карантинных ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU