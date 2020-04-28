Продление нерабочей недели в Рязани до 11 мая: случится ли еще инкубационный период
Президент Владимир Путин 28 апреля продлил режим нерабочих дней до 11 мая. Это заявление он сделал на совещании с губернаторами. Сами выходные оплатят работодатели.
При этом во время «длинных» майских выходных, как правило, начинается открытие дачного сезона. А это сопровождается пикниками с традиционным уже шашлыком. Вирусологи опасаются, что после этого может произойти новая вспышка инфекции.
- Майские праздники - это третий инкубационный период. Очень важно соблюдать все меры в эти дни, чтобы разорвать цепочку заражения,- сказала в ходе совещания глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Отметим, что уже с 12 мая рязанские региональные власти в числе прочих обязаны разработать и представить президенту страны план поэтапного сокращения карантинных ограничений.
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ИСТОЧНИК KP.RU