Коронавирус в Рязани, ситуация на 28 апреля 16.00: под наблюдением 2078 человек

28 Апр 2020 2020-04-28T18:00:48+03:00

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Согласно последней информации от оперативной рабочей группы, по состоянию на 28 апреля 16:00 в Рязани и области зарегистрировано 788 случаев заболевания коронавирусом. На подтверждении в Роспотребнадзоре находится 52 положительных тестов. Кроме того, 64 человека выздоровели, 47 из них находился на стационарном лечении и уже выписаны.

В целом на 28 апреля 16:00 известно о 4785 (+25 в сравнении с данными на 13:00) гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусу, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Под наблюдением врачей находятся 2078 (+25) человек. Прошли обследование 2707 граждан. Все они здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU