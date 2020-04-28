Елена Сорокина не стала тянуть с отключением отопления в Рязани
Глава администрации Рязани Елена Сорокина через личную страничку в Facebook выступила с заявлением об отключении центрального отопления. Ранее начальник управления энергетики и ЖКХ Дмитрий Кожин высказался за позднее прекращение подачи тепла.
«Учитывая нестабильную температуру воздуха и то, что основными потребителями тепловой энергии в городе является население, находящееся в режиме самоизоляции, а также социально значимые объекты здравоохранения <…>, завершить отопительный сезон целесообразно 14-15 мая», - объяснял Кожин.
Ближайшая пятидневка со среднесуточной температурой выше +8, как того требуют нормативы, будет с 1 по 5 мая. Затем, как говорят власти, прогнозируется похолодание (ночью даже до отрицательных значений). Однако горожане, не желающие за свои деньги отапливать улицу, засыпали администрацию обращениями с просьбами о завершении отопительного сезона.
«Мы прислушиваемся к мнению горожан, большинство рязанцев высказывается за отключение отопления уже в начале мая. Поэтому я дала указание подготовить распоряжение об окончании отопительного сезона с 1 мая текущего года», - написала Сорокина.
ИСТОЧНИК KP.RU