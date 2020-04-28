2020-04-28T14:25:48+03:00
Происшествия

Под Рязанью задержали браконьера, застрелившего оленя

Мужчину спугнули местные жители с фотоаппаратами, поэтому ему пришлось бросить тушу и уехать. Но недалеко
Александр РАДЫГИН
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В Рязанском районе задержали браконьера, застрелившего оленя, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее в полицию обратились местные жители, которые сообщили, что в лесу в окрестностях деревни Кельцы заметили автомобиль, возможно, браконьера. По словам молодых людей, они зашли в лес на территории Келецкого заказника с фотоаппаратами, чтобы сделать несколько снимков. В этот момент они услышали два выстрела, а затем заметили сквозь деревья автомобиль и мужчину с ружьем. Незнакомец тоже заметил случайных свидетелей, поэтому быстро сел в «Ниву» и уехал, бросив тушу убитого оленя. Свидетели зафиксировали госномер автомобиля и передали эти сведения полицейским.

Вскоре полицейские остановили на дороге разыскиваемый автомобиль. Выяснилось, что в нем передвигается 40-летний житель Клепиковского района. Мужчину задержали, а ружье и автомобиль изъяли.

Возбуждено уголовное дело. Браконьеру грозит штраф в размере 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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