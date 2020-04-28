2020-04-28T13:24:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Обновились данные по зараженным коронавирусом в районах Рязанской области на 28 апреля

В печальную статистику добавился один райцентр – поселок Милославское, где зарегистрировали сразу четырех инфицированных человек
Поделиться:
Обновились данные по зараженным коронавирусом в районах Рязанской области.Обновились данные по зараженным коронавирусом в районах Рязанской области.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Появились последние на 28 апреля данные по географии распространения коронавируса в Рязани и Рязанской области. С начала пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 788 человек. Еще 52 положительных тестов находится на подтверждении в Роспотребнадзоре. Вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 840 человек.

Если говорить о районах Рязанской области, то добавилось несколько населенных пунктов, в том числе – один райцентр. Речь идет о поселке Милославское, где за сутки зарегистрировали сразу четырех больных коронавирусом человек (смотрим полную статистику по количеству зараженных в районах Рязанской области).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В рязанской ОКБ готовы принять 180 заболевших коронавирусом

Там теперь есть «красная зона». Из общего числа коек 18 реанимационных (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обновились данные по зараженным коронавирусом в районах Рязанской области на 28 апреля
71 ребенок заразился коронавирусом в Рязанской области
На окраине Рязани заложили фундамент ведического храма
Коронавирусом в Рязани 28 апреля заразился еще 101 человек. Всего заболевших – 788
В рязанской ОКБ готовы принять 180 заболевших коронавирусом
Последний концерт Киркорова перед реконструкцией «Олимпийского» покажут по ТВ
Жителей Рязанской области вывезут из Узбекистана спецбортом
Администрация обновила данные по зараженным коронавирусом в районах Рязани
В девяти районах Рязанской области 28 апреля отключат электричество
Бизнес-омбудсмен Михаил Пронин предлагает открыть в Рязани торговые центры
После введения «разрывного» графика рязанцы забили троллейбус до отказа
Власти Рязани не намерены отключать отопление до середины мая
Коронавирус в Рязани: 11 пациентов в тяжелом состоянии, 6 – на ИВЛ
Появилось видео с места убийства и расчленения женщины в Скопине
У рязанского «Водоканала» - новый и.о. директора
Коронавирус в Рязанской области: в каких районах 27 апреля выявили новые случаи
Коронавирус в Рязани, ситуация на 27 апреля 13.00: под наблюдением 1897 человек
«Рязаньгоргаз» выполнил техническое обслуживание оборудования Вечных огней
Минздрав объяснил отсутствие масок у рязанской бригады «скорой»
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников
Участник смертельного ДТП под Касимовом рассказал о случившемся
Появились подробности убийства в микрорайоне Канищево
В ДТП под Касимовом погиб мужчина
28 апреля в Рязани пройдет аэрозольная дезинфекция
Коронавирусом в Рязани заразились еще 85 человек. Всего заболевших – 687
Коронавирус в Рязани, ситуация на 27 апреля 08.30: под наблюдением 1929 человек
Пропуска с QR-кодом: как рязанцам получить пропуск с 27 апреля
Владыка Марк призвал рязанцев не ходить в храмы во время пандемии
Мэрия обновила данные по зараженным коронавирусом в районах Рязани