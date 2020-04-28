Обновились данные по зараженным коронавирусом в районах Рязанской области на 28 апреля

28 Апр 2020 2020-04-28T13:24:20+03:00

В печальную статистику добавился один райцентр – поселок Милославское, где зарегистрировали сразу четырех инфицированных человек

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Появились последние на 28 апреля данные по географии распространения коронавируса в Рязани и Рязанской области. С начала пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 788 человек. Еще 52 положительных тестов находится на подтверждении в Роспотребнадзоре. Вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 840 человек.

Если говорить о районах Рязанской области, то добавилось несколько населенных пунктов, в том числе – один райцентр. Речь идет о поселке Милославское, где за сутки зарегистрировали сразу четырех больных коронавирусом человек (смотрим полную статистику по количеству зараженных в районах Рязанской области).

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ИСТОЧНИК KP.RU