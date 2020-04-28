На окраине Рязани заложили фундамент ведического храма

28 Апр 2020 2020-04-28T11:48:28+03:00

Кришнаиты купили участок, завезли землю и заложили первый камень [видео]

Изменить размер текста: A A

В Рязани торжественно заложили первый камень под фундамент будущего храма ведического центра «Гауранга». Об этом сообщается на странице группы.

«До этого момента было проделана очень много работы: выбор и покупка земли, работы по земле (завезли более 800 "камазов" земли), проводка всех коммуникаций, строительный домик для рабочих-монахов», - говорится в сообщении.

Как сообщают кришнаиты, этим летом они планируют возвести стены и крышу будущего храма.

Закладка первого камня кришнаитского храма в Рязани.

Отметим, что участок земли под храм на окраине Рязани члены ведического центра купили за 1 млн рублей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Владыка Марк призвал рязанцев не ходить в храмы во время пандемии

После пасхальных празднеств в адрес митрополита пришло письмо из Роспотребнадзора (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU