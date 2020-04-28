2020-04-28T11:48:28+03:00
Общество

На окраине Рязани заложили фундамент ведического храма

Кришнаиты купили участок, завезли землю и заложили первый камень [видео]
Яков РЫКОВ
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На окраине Рязани заложили фундамент ведического храма. Фото: ведический центр «Гауранга».На окраине Рязани заложили фундамент ведического храма. Фото: ведический центр «Гауранга».
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В Рязани торжественно заложили первый камень под фундамент будущего храма ведического центра «Гауранга». Об этом сообщается на странице группы.

«До этого момента было проделана очень много работы: выбор и покупка земли, работы по земле (завезли более 800 "камазов" земли), проводка всех коммуникаций, строительный домик для рабочих-монахов», - говорится в сообщении.

Как сообщают кришнаиты, этим летом они планируют возвести стены и крышу будущего храма.

Закладка первого камня кришнаитского храма в Рязани.

Отметим, что участок земли под храм на окраине Рязани члены ведического центра купили за 1 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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