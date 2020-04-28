На окраине Рязани заложили фундамент ведического храма
В Рязани торжественно заложили первый камень под фундамент будущего храма ведического центра «Гауранга». Об этом сообщается на странице группы.
«До этого момента было проделана очень много работы: выбор и покупка земли, работы по земле (завезли более 800 "камазов" земли), проводка всех коммуникаций, строительный домик для рабочих-монахов», - говорится в сообщении.
Как сообщают кришнаиты, этим летом они планируют возвести стены и крышу будущего храма.
Закладка первого камня кришнаитского храма в Рязани.
Отметим, что участок земли под храм на окраине Рязани члены ведического центра купили за 1 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU