Филипп Киркоров даст последний концерт перед реконструкцией «Олимпийского»

28 Апр 2020 2020-04-28T09:39:13+03:00

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Первый канал представляет премьеру телевизионной версии концертного шоу #ЦВЕТНАСТРОЕНИЯ! — последнего концертного выступления Народного артиста России Филиппа Киркорова на легендарной арене перед ее закрытием на реконструкцию.

В программе как признанные хиты, так и новые песни: «Цвет настроения синий», «Снег», «Жестокая любовь», «Просто подари» и все они звучат в унисон со зрителями Олимпийского. Публика подпевала в едином порыве, провожая целую эпоху стадиона и главной сцены страны. Тысячи меломанов стали уникальными свидетелями шоу с фантастическими декорациями, мощным звуком и потрясающими постановками.

Филипп Киркоров: «Думал ли я, будучи 14-летним мальчишкой, сидя там (показал рукой в сторону балконов), где-то очень далеко наверху, в начале 1980-х годов на одном из первых шоу легендарной женщины, которая поет, что спустя почти 40 лет после открытия этого зала Аллой Пугачевой мне выпадет честь закрыть его историю».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU