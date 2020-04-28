2020-04-28T09:39:13+03:00
Звезды

Филипп Киркоров даст последний концерт перед реконструкцией «Олимпийского»

Премьеру телевизионной версии шоу #ЦВЕТНАСТРОЕНИЯ! представит Первый канал
Поделиться:
Филипп Киркоров даст последний концерт перед реконструкцией «Олимпийского».Филипп Киркоров даст последний концерт перед реконструкцией «Олимпийского».
Изменить размер текста:

Первый канал представляет премьеру телевизионной версии концертного шоу #ЦВЕТНАСТРОЕНИЯ! — последнего концертного выступления Народного артиста России Филиппа Киркорова на легендарной арене перед ее закрытием на реконструкцию.

В программе как признанные хиты, так и новые песни: «Цвет настроения синий», «Снег», «Жестокая любовь», «Просто подари» и все они звучат в унисон со зрителями Олимпийского. Публика подпевала в едином порыве, провожая целую эпоху стадиона и главной сцены страны. Тысячи меломанов стали уникальными свидетелями шоу с фантастическими декорациями, мощным звуком и потрясающими постановками.

Филипп Киркоров: «Думал ли я, будучи 14-летним мальчишкой, сидя там (показал рукой в сторону балконов), где-то очень далеко наверху, в начале 1980-х годов на одном из первых шоу легендарной женщины, которая поет, что спустя почти 40 лет после открытия этого зала Аллой Пугачевой мне выпадет честь закрыть его историю».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Филипп Киркоров даст последний концерт перед реконструкцией «Олимпийского»
Жителей Рязанской области вывезут из Узбекистана спецбортом
Администрация обновила данные по зараженным коронавирусом в районах Рязани
В девяти районах Рязанской области 28 апреля отключат электричество
Бизнес-омбудсмен Михаил Пронин предлагает открыть в Рязани торговые центры
После введения «разрывного» графика рязанцы забили троллейбус до отказа
Власти Рязани не намерены отключать отопление до середины мая
Коронавирус в Рязани: 11 пациентов в тяжелом состоянии, 6 – на ИВЛ
Появилось видео с места убийства и расчленения женщины в Скопине
У рязанского «Водоканала» - новый и.о. директора
Коронавирус в Рязанской области: в каких районах 27 апреля выявили новые случаи
Коронавирус в Рязани, ситуация на 27 апреля 13.00: под наблюдением 1897 человек
«Рязаньгоргаз» выполнил техническое обслуживание оборудования Вечных огней
Минздрав объяснил отсутствие масок у рязанской бригады «скорой»
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников
Участник смертельного ДТП под Касимовом рассказал о случившемся
Появились подробности убийства в микрорайоне Канищево
В ДТП под Касимовом погиб мужчина
28 апреля в Рязани пройдет аэрозольная дезинфекция
Коронавирусом в Рязани заразились еще 85 человек. Всего заболевших – 687
Коронавирус в Рязани, ситуация на 27 апреля 08.30: под наблюдением 1929 человек
Пропуска с QR-кодом: как рязанцам получить пропуск с 27 апреля
Владыка Марк призвал рязанцев не ходить в храмы во время пандемии
Мэрия обновила данные по зараженным коронавирусом в районах Рязани