2020-04-28T07:12:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Администрация обновила данные по зараженным коронавирусом в районах Рязани

В каких районах Рязани больше инфицированных коронавирусом людей – последние данные на 28 апреля 07:10
Яков РЫКОВ
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Администрация обновила данные по зараженным коронавирусом в районах Рязани.Администрация обновила данные по зараженным коронавирусом в районах Рязани.Фото: Олег ЗОЛОТО
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По последним данным оперативной группы на 28 апреля 07:10 регионального правительства, в Рязанской области зарегистрировали 788 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 431 человек проживают в Рязани.

Администрация города опубликовала последние данные по зараженным в Рязани:

- в Московском районе зарегистрировано 165 (+37) случаев;

- в Октябрьском районе – 113 (+6) случаев;

- в Железнодорожном районе – 96 (+9);

- в Советском районе – 57 (+3) случаев заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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