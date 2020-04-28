Администрация обновила данные по зараженным коронавирусом в районах Рязани
В каких районах Рязани больше инфицированных коронавирусом людей – последние данные на 28 апреля 07:10
Администрация обновила данные по зараженным коронавирусом в районах Рязани.Фото: Олег ЗОЛОТО
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По последним данным оперативной группы на 28 апреля 07:10 регионального правительства, в Рязанской области зарегистрировали 788 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 431 человек проживают в Рязани.
Администрация города опубликовала последние данные по зараженным в Рязани:
- в Московском районе зарегистрировано 165 (+37) случаев;
- в Октябрьском районе – 113 (+6) случаев;
- в Железнодорожном районе – 96 (+9);
- в Советском районе – 57 (+3) случаев заражения.
ИСТОЧНИК KP.RU