В девяти районах Рязанской области 28 апреля отключат электричество

28 Апр 2020 2020-04-28T06:56:02+03:00

Плановые работы на энергооборудовании проходят в соответствии с графиком энергетиков

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28 апреля в девяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Михайловский район:

- село Аннино — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- село Иванково, деревня Макеево, село Малышево, деревня Добрянка, село Ижевское, село Лакаш, деревня Папушево — с 09:00 до 17:00.

Пителинский район:

- село Веряево — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Мосолово (улица Магаданская) — с 09:00 до 17:00.

Скопинский район:

- село Кремлево, поселок Московский, поселок Покровский, деревня Смекаловка, деревня Вороновка, село Вязовёнка — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- село Затишье, село Каменец, деревня Марьино-1, деревня Марьино-2, деревня Поленское, село Реткино, деревня Синец — с 09:00 до 13:00;

- деревня Рожок — с 10:00 до 16:00;

- село Коростово — с 10:00 до 17:00;

- село Реткино — с 13:00 до 17:00.

Шацкий район:

- село Лесное Конобеево — с 09:00 до 16:00.

Пронский район:

- село Октябрьское — 09:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- деревня Быково — с 09:00 до 17:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU