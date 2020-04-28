В девяти районах Рязанской области 28 апреля отключат электричество
28 апреля в девяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Михайловский район:
- село Аннино — с 09:00 до 17:00.
Спасский район:
- село Иванково, деревня Макеево, село Малышево, деревня Добрянка, село Ижевское, село Лакаш, деревня Папушево — с 09:00 до 17:00.
Пителинский район:
- село Веряево — с 09:00 до 17:00.
Шиловский район:
- село Мосолово (улица Магаданская) — с 09:00 до 17:00.
Скопинский район:
- село Кремлево, поселок Московский, поселок Покровский, деревня Смекаловка, деревня Вороновка, село Вязовёнка — с 09:00 до 17:00.
Рязанский район:
- село Затишье, село Каменец, деревня Марьино-1, деревня Марьино-2, деревня Поленское, село Реткино, деревня Синец — с 09:00 до 13:00;
- деревня Рожок — с 10:00 до 16:00;
- село Коростово — с 10:00 до 17:00;
- село Реткино — с 13:00 до 17:00.
Шацкий район:
- село Лесное Конобеево — с 09:00 до 16:00.
Пронский район:
- село Октябрьское — 09:00 до 17:00.
Кораблинский район:
- деревня Быково — с 09:00 до 17:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU