Бизнес-омбудсмен Михаил Пронин предлагает открыть в Рязани торговые центры

28 Апр 2020 2020-04-28T06:05:43+03:00

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Открыть торговые центры можно с учетом анализа текущей эпидемиологической ситуации, а также при соблюдении всех требуемых санитарных норм. К такому мнению пришел бизнес-омбудсмен Рязанской области Михаил Пронин. В этом вопросе он поддержал уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Вместе с тем защитники предпринимателей предлагают сохранить запрет на работу детских центров, кинотеатров и других мест, где невозможно соблюдать социальное дистанцирование.

— Такие меры позволят избежать закрытия торговых центров, снизить убытки арендаторов, многие из которых сейчас простаивают, а также обеспечить население не только продуктами, но и требуемыми непродовольственными товарами, — отметил Михаил Пронин.

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ИСТОЧНИК KP.RU