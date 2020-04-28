Бизнес-омбудсмен Михаил Пронин предлагает открыть в Рязани торговые центры
Открыть торговые центры можно с учетом анализа текущей эпидемиологической ситуации, а также при соблюдении всех требуемых санитарных норм. К такому мнению пришел бизнес-омбудсмен Рязанской области Михаил Пронин. В этом вопросе он поддержал уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Вместе с тем защитники предпринимателей предлагают сохранить запрет на работу детских центров, кинотеатров и других мест, где невозможно соблюдать социальное дистанцирование.
— Такие меры позволят избежать закрытия торговых центров, снизить убытки арендаторов, многие из которых сейчас простаивают, а также обеспечить население не только продуктами, но и требуемыми непродовольственными товарами, — отметил Михаил Пронин.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Владелец ТРЦ «Малина» написал открытое письмо губернатору Любимову
Предприниматель просит включить торгово-развлекательный центр в перечень пострадавших от коронавируса отраслей (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU