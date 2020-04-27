Власти Рязани не намерены отключать отопление до середины мая

27 Апр 2020 2020-04-27T19:59:23+03:00

Управление энергетики и ЖКХ ссылается на прогноз: после первых майских выходных нам сулят похолодание

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Отопительный сезон в Рязани может завершиться необычайно поздно – в середине мая. Ориентировочные даты на совещании 27 апреля назвал и.о. начальника управления энергетики и ЖКХ Дмитрий Кожин.

- Учитывая нестабильную температуру воздуха и то, что основными потребителями тепловой энергии в городе является население, находящееся в режиме самоизоляции, а также социально значимые объекты здравоохранения <…>, завершить отопительный сезон целесообразно 14-15 мая, - цитирует Кожина пресс-служба администрации города.

Чиновники признают, что с 1 по 5 мая среднесуточная температура воздуха прогнозируется выше +8 градусов, что является главным условием прекращения подачи тепла. Однако намерение продлить сомнительное удовольствие рязанцам объясняют понижением температуры (ночью даже до отрицательных значений), которое якобы должно последовать за погожими деньками.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина, выслушав подчиненного, поручила «следить за изменением погодных условий и корректировать график, исходя из их изменений».

ИСТОЧНИК KP.RU