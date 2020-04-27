Появилось видео с места убийства и расчленения женщины в Скопине

27 Апр 2020 2020-04-27T18:04:39+03:00

Появилось видео с места с места убийства и расчленения женщины в Скопине.

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Подозреваемая в убийстве и расчленении человека 35-летняя жительница Скопина взята под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

Напомним, утром 25 апреля на одной из скопинских улиц и на берегу реки Верда обнаружили фрагменты человека. Вскоре следователи установили личность погибшей. Ею оказалась 58-летняя местная жительница, которая с 13 апреля находилась в розыске, как пропавшая без вести.

Как установило следствие, вечером 12 апреля женщины распивали алкоголь в компании сожителя подозреваемой в его квартире. Во время застолья между ними произошла ссора на почве ревности. Подозреваемая нанесла своей подруге несколько ударов ножом в грудь, от которых последняя скончалась на месте происшествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/775776" frameborder="0"></iframe> Видео с места убийства в Скопине.

Чтобы скрыть следы преступления подозреваемая расчленила тело погибшей и вынесла фрагменты тела в полиэтиленовых пакетах в мусорный контейнер, расположенный около дома, а также на берег реки. Затем она вымыла нож и замыла следы крови в комнате. На следующий день она сообщила в полицию о пропаже своей знакомой.

На первоначальном этапе расследования женщина отрицала свою вину. Однако следователям-криминалистам удалось обнаружить следы преступления, позволившие установить причастность подозреваемой к совершению убийства

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU