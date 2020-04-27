Коронавирус в Рязанской области: в каких районах 27 апреля выявили новые случаи

27 Апр 2020 2020-04-27T15:57:31+03:00

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27 апреля в Рязанской области стало известно о 101 новом факте заражения коронавирусной инфекцией, и теперь таких 788. Сюда входят как подтвержденные, так и условно подтвержденные случаи (диагноз на перепроверке в Роспотребнадзоре). Опергруппа представила статистику по географии распространения COVID-19, из которой ясно, в каких муниципальных образованиях за минувшие сутки выявили зараженных.

Заметные скачки произошли в Рязани (+55 человек, т.е. +14,6%) и Новомичуринске (+11, +61,1%). В Ряжске число положительных тестов вовсе увеличилось в четыре раза (с двух до восьми).

Появились и новые точки на карте коронавируса: населенные пункты Учхоз Стенькино (сразу четыре случая), Поляны (два случая) и Ульяновка в Рязанском районе, а также Новый хутор (Сараевский район), Алексеево, Натальино, Первушкино (все три – Клепиковский район), Шереметьево (два случая) и Дегтяное в Ряжском районе.

С полной статистикой предлагаем ознакомиться ниже.

- Рязань - 431 (+55);

- Рязанский район - 60 (+7): Заокское сельское поселение - 27, Подвязье - 4, Учхоз Стенькино - 4, Абрютино - 3, Мурмино - 3, Рожок - 3, Дядьково - 2, Насурово - 2, Поляны - 2, Тюшево - 2, по одному человеку в Алтухово, Дмитриевке, Заборье, Варских, Высоком, Секиотово, Уляновке и Ялтуново;

- Скопинский район - 33 (+1): Павелец - 12, Ильинка - 7, Горлово - 2 (+1), Клекотки - 2, Побединка - 2, Отрада - 2, Березняги - 1, Делехово - 1, Нагиши - 1, Шелемишево — 1, Петрушино - 1, Успенское - 1.

- г. Скопин - 14 (+1);

- в Касимовском районе - 8 (Телебукино - 2, Подлипки - 2 Клетино - 2, Щербатовка - 2);

- г. Касимов - 12;

- Михайловской район - 17: Октябрьский - 6, Стрелецкие выселки - 3, Березово - 1, Виленка - 1, Козловка - 1, Красное - 1, Первомайский - 1, Печерники - 1, Покровское - 1, Фирюлевка - 1;

- г. Михайлов - 31;

- Сасовский район 10 (+2): Сотницыно - 2, Раково - 2 (+1), Фроловское - 2 (+1), по 1 человеку в Алешино, Гавриловском, Кузьминках и Молодежном;

- г. Сасово - 13;

- Пронский район - 2 (Б.Погореловка - 1, Маклаково - 1);

- Пронск - 5 (+1);

- г. Новомичуринск - 29 (+11);

- Рыбновский район - 16: Глебково - 4, Горяйново - 3, Высокое - 3, Завод Ветзоотехника - 1, Зубово - 1, Новоселки - 1, Старое Батурино - 1, Пощупово - 1, Старолетово - 1;

- г. Рыбное - 9 (+2);

- Сараевский район - 16 (+3): Красный Озерок - 7 (+2), Мордово - 2, Сысои - 2, Алексеевка - 1, Бычки - 1, Кривское - 1, Красная Вершина - 1, Новый Хутор - 1 (+1);

- р.п. Сараи - 2,

- Клепиковский район - 15 (+4): Аверкиево - 5, Криуша - 2, Тума - 2 (+1), Алексеево - 1 (+1), Егорово - 1, Кондаково - 1, Натальино - 1 (+1), Первушкино - 1 (+1), Хараблино - 1;

- Спас - Клепики - 2,

- Захаровский район - 9 (Безлычное - 3, Смена - 3, Поливаново - 1, Плахино - 1, Пупкино - 1);

- Захарово - 1;

- в Ряжском районе - 5 (+3) (Петрово - 2, Шереметьево - 2 (+2), Дегтяное - 1 (+1));

- г. Ряжск - 8 (+6);

- г. Спасск - 7;

- Милославский район - 2 (+1): Бугровка - 1, Чернава - 1 (+1);

- Шацкий район - 6: Казачья Слобода - 4, Лесное Конобеево - 1, Высокое - 1;

- г.Шацк - 4;

- Шиловский район - 5 (+1): Лесной - 4 (+1), Аделино - 1;

- в Шилово - 5 (+3);

- Чучково — 4;

- Путятинский район - 2: Глебово - 1, Строевское - 1;

- Александро - Невский - 1;

- Ермишь - 1;

- Кораблинский район (Кипчаково) - 1;

- Сапожок - 1;

- Ухоловский район: Поляки - 1.

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