27 Апр 2020 2020-04-27T14:57:54+03:00

Коронавирус в Рязани, ситуация на 27 апреля 13.00: под наблюдением 1897 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Согласно последней информации от оперативной рабочей группы, по состоянию на 27 апреля 13:00 в Рязани и области зарегистрировано 687 случаев заболевания коронавирусом. На подтверждении в Роспотребнадзоре находится 101 положительный тест. Кроме того, 47 человек выздоровели, 30 из них находился на стационарном лечении и уже выписаны.

В целом на 27 апреля 13:00 известно о 4540 (+27 в сравнении с утром 27 апреля) гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусу, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Под наблюдением врачей находятся 1897 (- 32) человек. Прошли обследование 2643 (+59) граждан. Все они здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU