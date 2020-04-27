Минздрав объяснил отсутствие масок у рязанской бригады «скорой»
Минздрав Рязанской области прокомментировал видео, на котором сотрудники скорой помощи выходят из жилого дома без индивидуальных средств защиты. Ролик очень быстро удалили, но многие уже успели его посмотреть и возмутиться вместе с автором. Как оказалось, увиденное следовало толковать иначе.
«Официально поясняем, что медики обязаны использовать защитные костюмы только на выезд к пациенту с подозрением на коронавирусную инфекцию. На другие вызовы медперсонал выезжает в одноразовых масках и перчатках», - говорится в официальном комментарии.
Тот факт, что бригада на видео была и без них, минздрав объяснил тем, что маски и перчатки медики снимают сразу после выхода за дверь. Для каждого вызова, естественно, используются новые. В данном случае помощь оказывалась человеку с хроническим заболеванием.
«Напоминаем, что за распространение ложной информации предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством», - недвусмысленно заметили в минздраве.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Коронавирусом в Рязани заразились еще 85 человек. Всего заболевших – 687
Вместе с условно зараженными на 27 апреля под контролем врачей находятся 788 человек (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU