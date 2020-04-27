2020-04-27T14:09:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав объяснил отсутствие масок у рязанской бригады «скорой»

Их медики снимают сразу, выйдя за дверь, а костюмы надевают далеко не на каждый вызов
Антон КОНОВАЛОВ
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Минздрав Рязанской области прокомментировал видео, на котором сотрудники скорой помощи выходят из жилого дома без индивидуальных средств защиты. Ролик очень быстро удалили, но многие уже успели его посмотреть и возмутиться вместе с автором. Как оказалось, увиденное следовало толковать иначе.

«Официально поясняем, что медики обязаны использовать защитные костюмы только на выезд к пациенту с подозрением на коронавирусную инфекцию. На другие вызовы медперсонал выезжает в одноразовых масках и перчатках», - говорится в официальном комментарии.

Тот факт, что бригада на видео была и без них, минздрав объяснил тем, что маски и перчатки медики снимают сразу после выхода за дверь. Для каждого вызова, естественно, используются новые. В данном случае помощь оказывалась человеку с хроническим заболеванием.

«Напоминаем, что за распространение ложной информации предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством», - недвусмысленно заметили в минздраве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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