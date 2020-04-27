Участник смертельного ДТП под Касимовом рассказал о случившемся

27 Апр 2020 2020-04-27T13:17:04+03:00

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Участник смертельного ДТП в Касимовском районе рассказал о случившемся утром 27 апреля. Видео опубликовала пресс-служба областного УМВД.

- Ехал, смотрю - начало выносить его. Я начал в строну брать и все… не ушел, - сказал на камеру водитель грузового автомобиля Mercedes.

Напомним, на 214 километре трассы Р-125 с грузовиком столкнулся автомобиль Chevrolet Niva. Управлявший последним 53-летний мужчина погиб на месте аварии.

По словам участника ДТП, водитель Chvrolet Niva ехал один, никого не обгонял, но по какой-то причине не справился с управлением и выехал на «встречку». Большегруз после столкновения вылетел в кювет и перевернулся.

ДТП в Касимовском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU