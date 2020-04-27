Появились подробности убийства в микрорайоне Канищево

27 Апр 2020 2020-04-27T12:39:13+03:00

Вечером 26 апреля на одной из улиц Рязани зарезали 35-летнего местного жителя

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Следователи Московского МСО возбудили уголовное дело по факту убийства 35-летнего рязанца, которое произошло вечером 26 апреля в микрорайоне Канищево, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, во время конфликта между ранее незнакомыми мужчинами один из них вытащил нож и несколько раз им оппонента. Последний от полученных ран скончался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся.

Как стало известно «Комсомолке», пострадавший, будучи пьяным, первым начал конфликт, а ранее судимый 42-летний подозреваемый не нашел ничего лучше, как разрешить ситуацию в свою пользу с помощью ножа.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Назначены необходимые экспертизы. Подозреваемого в убийстве задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU