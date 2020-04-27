2020-04-27T12:39:13+03:00
Происшествия

Появились подробности убийства в микрорайоне Канищево

Вечером 26 апреля на одной из улиц Рязани зарезали 35-летнего местного жителя
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Следователи Московского МСО возбудили уголовное дело по факту убийства 35-летнего рязанца, которое произошло вечером 26 апреля в микрорайоне Канищево, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, во время конфликта между ранее незнакомыми мужчинами один из них вытащил нож и несколько раз им оппонента. Последний от полученных ран скончался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся.

Как стало известно «Комсомолке», пострадавший, будучи пьяным, первым начал конфликт, а ранее судимый 42-летний подозреваемый не нашел ничего лучше, как разрешить ситуацию в свою пользу с помощью ножа.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Назначены необходимые экспертизы. Подозреваемого в убийстве задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в сообщении.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Старожилове пенсионер убил свою 79-летнюю подругу за излишнюю доброту

Следственный комитет возбудили уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Рязанской области: в каких районах 27 апреля выявили новые случаи
Коронавирус в Рязани, ситуация на 27 апреля 13.00: под наблюдением 1897 человек
«Рязаньгоргаз» выполнил техническое обслуживание оборудования Вечных огней
Минздрав объяснил отсутствие масок у рязанской бригады «скорой»
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников
Участник смертельного ДТП под Касимовом рассказал о случившемся
Появились подробности убийства в микрорайоне Канищево
В ДТП под Касимовом погиб мужчина
28 апреля в Рязани пройдет аэрозольная дезинфекция
Коронавирусом в Рязани заразились еще 85 человек. Всего заболевших – 687
Коронавирус в Рязани, ситуация на 27 апреля 08.30: под наблюдением 1929 человек
Пропуска с QR-кодом: как рязанцам получить пропуск с 27 апреля
Владыка Марк призвал рязанцев не ходить в храмы во время пандемии
Мэрия обновила данные по зараженным коронавирусом в районах Рязани