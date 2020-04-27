Появились подробности убийства в микрорайоне Канищево
Следователи Московского МСО возбудили уголовное дело по факту убийства 35-летнего рязанца, которое произошло вечером 26 апреля в микрорайоне Канищево, сообщает СУ СК России по Рязанской области.
По данным следствия, во время конфликта между ранее незнакомыми мужчинами один из них вытащил нож и несколько раз им оппонента. Последний от полученных ран скончался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся.
Как стало известно «Комсомолке», пострадавший, будучи пьяным, первым начал конфликт, а ранее судимый 42-летний подозреваемый не нашел ничего лучше, как разрешить ситуацию в свою пользу с помощью ножа.
«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Назначены необходимые экспертизы. Подозреваемого в убийстве задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в сообщении.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Старожилове пенсионер убил свою 79-летнюю подругу за излишнюю доброту
Следственный комитет возбудили уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU