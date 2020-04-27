2020-04-27T11:46:18+03:00
Происшествия

В ДТП под Касимовом погиб мужчина

При столкновении с фурой шансов выжить практически не было
Иван АНТОНОВ
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При таких ударах шансов выжить не остается. Фото пресс-службы ГИБДД.При таких ударах шансов выжить не остается. Фото пресс-службы ГИБДД.
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Авария произошла 27 апреля примерно в 8:10 в Касимовском районе на 214 километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород». По предварительной версии, 45-летний водитель на «Ниве Shevrolet» не справился с управлением и столкнулся с фурой. За рулем «Mercedes» с полуприцепом был опытный 53-летний водитель. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сила удара была такова, что фура упала в кювет, а водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. На месте ДТП в настоящий момент работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшедшего уточняются.

Фура после столкновения оказалась в кювете. Фото пресс-службы ГИБДД.

Фура после столкновения оказалась в кювете. Фото пресс-службы ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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