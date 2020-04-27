2020-04-27T11:46:27+03:00
Общество

28 апреля в Рязани пройдет аэрозольная дезинфекция

Спецтехника выйдет на улицы Октябрьского района города. Движение на ее маршруте перекроют
Антон КОНОВАЛОВ
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28 апреля в Рязани пройдет аэрозольная дезинфекция улиц. Фото: admrzn.ru28 апреля в Рязани пройдет аэрозольная дезинфекция улиц. Фото: admrzn.ru
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На 28 апреля в Рязани запланировали дезинфекцию улиц аэрозольным методом. Тепловая машина спецобработки (ее предоставит воинская часть Дягилевского военгородка) проедет по одному из маршрутов в Октябрьском районе города:

- улице Есенина (от Солотчинского шоссе до улицы Грибоедова)

- улице Грибоедова (между площадью Свободы и Касимовским шоссе)

- Касимоскому шоссе;

- улице Советской Армии;

- улице Зубковой;

- улице Новоселов (между улицами Шереметьевская и Тимуровцев).

На пути следования спецтехники движение перекроют. С 10.00 начнут работать автомобили-пылесосы, а с 11.00 до 13.00 – тепловая машина.

Администрация Рязани призвала горожан не выходить из дома в период дезинфекции, особенно тех, кто страдает аллергическими или астматическими заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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