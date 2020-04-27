28 апреля в Рязани пройдет аэрозольная дезинфекция
На 28 апреля в Рязани запланировали дезинфекцию улиц аэрозольным методом. Тепловая машина спецобработки (ее предоставит воинская часть Дягилевского военгородка) проедет по одному из маршрутов в Октябрьском районе города:
- улице Есенина (от Солотчинского шоссе до улицы Грибоедова)
- улице Грибоедова (между площадью Свободы и Касимовским шоссе)
- Касимоскому шоссе;
- улице Советской Армии;
- улице Зубковой;
- улице Новоселов (между улицами Шереметьевская и Тимуровцев).
На пути следования спецтехники движение перекроют. С 10.00 начнут работать автомобили-пылесосы, а с 11.00 до 13.00 – тепловая машина.
Администрация Рязани призвала горожан не выходить из дома в период дезинфекции, особенно тех, кто страдает аллергическими или астматическими заболеваниями.
ИСТОЧНИК KP.RU