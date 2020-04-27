Коронавирусом в Рязани заразились еще 85 человек. Всего заболевших – 687

27 Апр 2020 2020-04-27T11:40:34+03:00

Последние новости по коронавирусу в Рязани: заразились еще 85 человек. Всего заболевших – 687 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о коронавирусе в Рязанской области на 27 апреля: вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 788 человек

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27 апреля в Рязани и области выявили еще 85 случаев заражения коронавирусом, сообщает опергруппа регионального правительства. Таким образом, с начала пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 687 человек. Еще 101 положительный тест находится на подтверждении в Роспотребнадзоре. Вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 788 человек.

Кроме того, к настоящему времени в Рязани и области выздоровели 47 человек, 30 из них проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине под постоянным наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU