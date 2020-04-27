Коронавирус в Рязани, ситуация на 27 апреля 08.30: под наблюдением 1929 человек

27 Апр 2020 2020-04-27T10:25:26+03:00

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Согласно последней информации от оперативной рабочей группы, по состоянию на 27 апреля 08:30 в Рязани и области зарегистрировано 602 случая заболевания коронавирусом. На подтверждении в Роспотребнадзоре находится 85 положительных тестов. Кроме того, 47 человек выздоровели, 30 из них находился на стационарном лечении и уже выписаны.

В целом на 27 апреля 08:30 известно о 4513 (+249 в сравнении с вечером 26 апреля) гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусу, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Под наблюдением врачей находятся 1929 (+249) человек. Прошли обследование 2584 граждан. Все они здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU