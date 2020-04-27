Пропуска с QR-кодом: как рязанцам получить пропуск с 27 апреля

27 Апр 2020 2020-04-27T09:10:19+03:00

Пропуска с QR-кодом: как и где рязанцам получить пропуск с 27 апреля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Для граждан открыли раздел, где можно получить электронный пропуск с с QR-кодом

Изменить размер текста: A A

27 апреля на сайте правительства Рязанской области появился раздел, где можно получить пропуска с QR-кодом для передвижения по Рязани граждан. Чтобы получить пропуск, необходимо зайти в раздел «Получение пропусков для физических лиц» и заполнить несложную анкету:

- ФИО, дата рождения, электронную почту и номер телефона;

- последние три цифры документа, удостоверяющего личность, например, паспорта;

- личный ИНН (номер можно получить онлайн в налоговой по паспорту);

- адрес фактического проживания;

- адрес назначения;

- госномер машины, для автомобилистов;

- цель передвижения. На выбор предлагают несколько вариантов: посещение продовольственного магазина; посещение врача или ветеринара; посещение банка или почты; выезда в загородный или из него; участие в похоронах; изменение места проживания; посещение суда; иное.

После заполнения анкеты появляется QR-код, который можно распечатать или сфотографировать на телефон.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 27 апреля

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 27 апреля 2020 года (информация обновляется).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU