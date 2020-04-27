Пропуска с QR-кодом: как рязанцам получить пропуск с 27 апреля
27 апреля на сайте правительства Рязанской области появился раздел, где можно получить пропуска с QR-кодом для передвижения по Рязани граждан. Чтобы получить пропуск, необходимо зайти в раздел «Получение пропусков для физических лиц» и заполнить несложную анкету:
- ФИО, дата рождения, электронную почту и номер телефона;
- последние три цифры документа, удостоверяющего личность, например, паспорта;
- личный ИНН (номер можно получить онлайн в налоговой по паспорту);
- адрес фактического проживания;
- адрес назначения;
- госномер машины, для автомобилистов;
- цель передвижения. На выбор предлагают несколько вариантов: посещение продовольственного магазина; посещение врача или ветеринара; посещение банка или почты; выезда в загородный или из него; участие в похоронах; изменение места проживания; посещение суда; иное.
После заполнения анкеты появляется QR-код, который можно распечатать или сфотографировать на телефон.
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ИСТОЧНИК KP.RU