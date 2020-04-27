2020-04-27T08:24:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Владыка Марк призвал рязанцев не ходить в храмы во время пандемии

После пасхальных празднеств в адрес митрополита пришло письмо из Роспотребнадзора
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Владыка Марк призвал рязанцев не ходить в храмы во время пандемии. Фото: Рязанская епархия.Владыка Марк призвал рязанцев не ходить в храмы во время пандемии. Фото: Рязанская епархия.
Изменить размер текста:

После празднования Пасхи в адрес митрополита Марка пришло письмо из регионального Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба Рязанской епархии. Указанный документ, а также то, что ситуация с развитием коронавирусной инфекции в Рязанской области становится более тревожной, владыка Марк обратился ко всем верующим:

«Настоятельно прошу вас строго соблюдать режим самоизоляции и не посещать храмы. Если вы все-таки решили посетить богослужение, то помните о строгой необходимости быть на богослужении в маске и соблюдать социальную дистанцию.

Категорически не посещайте храм, если чувствуете признаки простудного или вирусного заболевания», - говорится в сообщении.

Кроме того, владыка напомнил, что все желающие могут пригласить священника на дом для совершения Таинств, а также подать записки на поминовение через официальный сайт Рязанской епархии и группах в социальных сетях.

«Некоторые храмы имеют собственные группы, где принимают записки для поминовения. Узнайте, есть ли такая возможность в вашем храме. При желании вы также можете внести пожертвование, чтобы поддержать храм, где молятся о вас и ваших близких.

Используйте возможность просмотра трансляции богослужений в интернете. Ежедневная трансляция проходит в официальной группе Рязанской епархии в социальной сети «ВКонтакте». Некоторые храмы организуют собственные трансляции. Узнайте об этом в своем храме», — отметил митрополит Марк.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Следующие аэрозольные дезинфекции в Рязани пройдут с 28 апреля по 1 мая

Администрация города анонсировала обработку в Советском, Московском и Октябрьском районах (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП под Касимовом погиб мужчина
28 апреля в Рязани пройдет аэрозольная дезинфекция
Коронавирусом в Рязани заразились еще 85 человек. Всего заболевших – 687
Коронавирус в Рязани, ситуация на 27 апреля 08.30: под наблюдением 1929 человек
Пропуска с QR-кодом: как рязанцам получить пропуск с 27 апреля
Владыка Марк призвал рязанцев не ходить в храмы во время пандемии
Мэрия обновила данные по зараженным коронавирусом в районах Рязани
Вокруг супермаркета «Глобус» продезинфицировали территорию
Коронавирус в Рязани: за время работы call-центра поступило около 12 тысяч звонков
В Рязанской области продолжается акция «Нам есть кем гордиться»
Коронавирус в Рязанской области: в каких районах выявили зараженных
СКР проверит информацию о нападении на бригаду «неотложки» в Рязани
Аркадий Фомин стал участником праймериз «Единой России»
Количество заболевших коронавирусом рязанских детей выросло до 53
В Рязанской области нашли фрагменты тела: подозреваемая задержана
Коронавирус в Рязанской области: 26 апреля выявлено еще 63 случая заражения
Медсестра БСМП Рязани рассказала о работе в «красной зоне» в период пандемии
В Рязанской области местами ожидается сильный туман
Нетрезвый рязанец украл велосипед у курьера по доставке еды
Коронавирус в Рязани, ситуация на 08:30 26 апреля: по наблюдением 1701 человек
Зараженный коронавирусом скопинец записал видеообращение из больницы
В Рязани скончался четвертый пациент с диагнозом коронавирус
Режим повышенной готовности: в Рязанской области сократили автобусное сообщение внутри региона
Коронавирус в Рязани: мэрия обновила данные по зараженным в городе
Где есть коронавирус в Рязанской области: данные о географии на 25 апреля
В Рязани закрыли очередной пункт приема платежей КВЦ
Количество заболевших коронавирусом детей в Рязани выросло до 50