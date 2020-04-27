27 Апр 2020 2020-04-27T08:24:17+03:00

Владыка Марк призвал рязанцев не ходить в храмы во время пандемии. Фото: Рязанская епархия.

После пасхальных празднеств в адрес митрополита пришло письмо из Роспотребнадзора

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После празднования Пасхи в адрес митрополита Марка пришло письмо из регионального Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба Рязанской епархии. Указанный документ, а также то, что ситуация с развитием коронавирусной инфекции в Рязанской области становится более тревожной, владыка Марк обратился ко всем верующим:

«Настоятельно прошу вас строго соблюдать режим самоизоляции и не посещать храмы. Если вы все-таки решили посетить богослужение, то помните о строгой необходимости быть на богослужении в маске и соблюдать социальную дистанцию.

Категорически не посещайте храм, если чувствуете признаки простудного или вирусного заболевания», - говорится в сообщении.

Кроме того, владыка напомнил, что все желающие могут пригласить священника на дом для совершения Таинств, а также подать записки на поминовение через официальный сайт Рязанской епархии и группах в социальных сетях.

«Некоторые храмы имеют собственные группы, где принимают записки для поминовения. Узнайте, есть ли такая возможность в вашем храме. При желании вы также можете внести пожертвование, чтобы поддержать храм, где молятся о вас и ваших близких.

Используйте возможность просмотра трансляции богослужений в интернете. Ежедневная трансляция проходит в официальной группе Рязанской епархии в социальной сети «ВКонтакте». Некоторые храмы организуют собственные трансляции. Узнайте об этом в своем храме», — отметил митрополит Марк.

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ИСТОЧНИК KP.RU