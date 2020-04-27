Мэрия обновила данные по зараженным коронавирусом в районах Рязани
По последним данным оперативной группы на 27 апреля 07:50 регионального правительства, в Рязанской области зарегистрировали 687 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 376 человек проживают в Рязани.
Администрация города опубликовала последние данные по зараженным в Рязани:
- в Московском районе зарегистрировано 128 (+12) случаев;
- в Октябрьском районе – 107 (+13) случаев;
- в Железнодорожном районе – 87 (+10);
- в Советском районе – 54 (+12) случая заражения.
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ИСТОЧНИК KP.RU