2020-04-27T07:54:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэрия обновила данные по зараженным коронавирусом в районах Рязани

В каких районах Рязани больше инфицированных коронавирусом людей – последние данные на 27 апреля 07:50
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Мэрия обновила данные по зараженным коронавирусом в районах Рязани - последние новости по коронавирусу в Рязани на 27 апреля.Мэрия обновила данные по зараженным коронавирусом в районах Рязани - последние новости по коронавирусу в Рязани на 27 апреля.Фото: Иван МАКЕЕВ
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По последним данным оперативной группы на 27 апреля 07:50 регионального правительства, в Рязанской области зарегистрировали 687 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 376 человек проживают в Рязани.

Администрация города опубликовала последние данные по зараженным в Рязани:

- в Московском районе зарегистрировано 128 (+12) случаев;

- в Октябрьском районе – 107 (+13) случаев;

- в Железнодорожном районе – 87 (+10);

- в Советском районе – 54 (+12) случая заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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