27 Апр 2020 2020-04-27T07:54:01+03:00

Мэрия обновила данные по зараженным коронавирусом в районах Рязани - последние новости по коронавирусу в Рязани на 27 апреля. Фото: Иван МАКЕЕВ

В каких районах Рязани больше инфицированных коронавирусом людей – последние данные на 27 апреля 07:50

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По последним данным оперативной группы на 27 апреля 07:50 регионального правительства, в Рязанской области зарегистрировали 687 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 376 человек проживают в Рязани.

Администрация города опубликовала последние данные по зараженным в Рязани:

- в Московском районе зарегистрировано 128 (+12) случаев;

- в Октябрьском районе – 107 (+13) случаев;

- в Железнодорожном районе – 87 (+10);

- в Советском районе – 54 (+12) случая заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU