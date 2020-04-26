Вокруг супермаркета «Глобус» продезинфицировали территорию

26 Апр 2020 2020-04-26T18:55:04+03:00

Для этого применялась обычная поливочная машина в ночное время

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Вокруг гипермаркета «Глобус» ночью 26 апреля проводили дезинфекцию. Об этом сообщил сотрудник «КП-Рязань», ставший невольным свидетелем происходящего.

Особое внимание было уделено парковке, одной из самых крупных в областном центре, и рассчитанной на несколько сотен машиномест. Время дезинфекции было выбрано с учетом того, что покупателей в гипермаркете в этот момент не было.

В отличие от городских властей Рязани, руководители крупного торгового комплекса использовали обычную поливочную машину с готовым дезинфицирующим раствором, а не применяли аэрозольный метод. Напомним, что 23 апреля в Рязани состоялась первая дезинфекция подобным способом. Для этого использовалась тепловая машина воинской части, расположенной в Дягилеве.

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ИСТОЧНИК KP.RU