Коронавирус в Рязани: за время работы call-центра поступило около 12 тысяч звонков

26 Апр 2020 2020-04-26T18:01:09+03:00

Кроме того, в регионе продолжает работу call-центр РязГМУ, где также принимаются обращения для помощи людям

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Министерство труда и социальной защиты населения региона информирует о работе единого круглосуточного call-центра.Он создан с целью оказания помощи рязанцам в покупке и доставке продуктов и медикаментов, психологической и других видов поддержки.

По состоянию на 14.00 26 апреля за время работы call-центра поступило 11763 звонка. Все они обработаны, людям оказана помощь, даны разъяснения по вопросам. Обращения граждан принимаются круглосуточно по телефону +7 (4912) 392-071.

Кроме того, в регионе продолжает работу call-центр РязГМУ. Кстати, эта горячая линия была открыта первой в Рязани, и всего на нее поступило 1320 звонков. Даны необходимые консультации. Волонтерами оказано 537 услуг. Обращения принимаются с 8.00 до 18.00 ежедневно по телефонам: +7 (4912) 97-18-13 или +7 (4912) 97-19-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU