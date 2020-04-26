2020-04-26T18:01:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: за время работы call-центра поступило около 12 тысяч звонков

Кроме того, в регионе продолжает работу call-центр РязГМУ, где также принимаются обращения для помощи людям
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Добровольцы-медики оказали более пятисот услуг.Добровольцы-медики оказали более пятисот услуг.Фото: Павел АВЕРИН
Изменить размер текста:

Министерство труда и социальной защиты населения региона информирует о работе единого круглосуточного call-центра.Он создан с целью оказания помощи рязанцам в покупке и доставке продуктов и медикаментов, психологической и других видов поддержки.

По состоянию на 14.00 26 апреля за время работы call-центра поступило 11763 звонка. Все они обработаны, людям оказана помощь, даны разъяснения по вопросам. Обращения граждан принимаются круглосуточно по телефону +7 (4912) 392-071.

Кроме того, в регионе продолжает работу call-центр РязГМУ. Кстати, эта горячая линия была открыта первой в Рязани, и всего на нее поступило 1320 звонков. Даны необходимые консультации. Волонтерами оказано 537 услуг. Обращения принимаются с 8.00 до 18.00 ежедневно по телефонам: +7 (4912) 97-18-13 или +7 (4912) 97-19-00.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Режим повышенной готовности: в Рязанской области сократили автобусное сообщение внутри региона

Рейсы отменили из-за сокращения пассажиропотока, которое связано с режимом повышенной готовности (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вокруг супермаркета «Глобус» продезинфицировали территорию
Коронавирус в Рязани: за время работы call-центра поступило около 12 тысяч звонков
В Рязанской области продолжается акция «Нам есть кем гордиться»
Коронавирус в Рязани и области: в каких районах выявили зараженных
СКР проверит информацию о нападении на бригаду «неотложки» в Рязани
Аркадий Фомин стал участником праймериз «Единой России»
Количество заболевших коронавирусом рязанских детей выросло до 53
В Рязанской области нашли фрагменты тела: подозреваемая задержана
Коронавирус в Рязанской области: 26 апреля выявлено еще 63 случая заражения
Медсестра БСМП Рязани рассказала о работе в «красной зоне» в период пандемии
В Рязанской области местами ожидается сильный туман
Нетрезвый рязанец украл велосипед у курьера по доставке еды
Коронавирус в Рязани, ситуация на 08:30 26 апреля: по наблюдением 1701 человек
Зараженный коронавирусом скопинец записал видеообращение из больницы
В Рязани скончался четвертый пациент с диагнозом коронавирус
Режим повышенной готовности: в Рязанской области сократили автобусное сообщение внутри региона
Коронавирус в Рязани: мэрия обновила данные по зараженным в городе
Где есть коронавирус в Рязанской области: данные о географии на 25 апреля
В Рязани закрыли очередной пункт приема платежей КВЦ
Количество заболевших коронавирусом детей в Рязани выросло до 50