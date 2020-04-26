Коронавирус в Рязани и области: в каких районах выявили зараженных
Появились последние на 26 апреля данные о географии распространения коронавирусной инфекции в Рязани и Рязанской области. Всего по состоянию на 16:00 в регионе зарегистрировано 687 подтвержденных и условно подтвержденных случаев COVID-19. На карте распростанения коронавирусной инфекции появились новые точки – Поляки Ухоловского района и Сапожок. Что особенно настораживает, к ним прибавились густонаселенные села: Заборье, что под Рязанью и Новоселки Рыбновского района. Именно они очень популярны как дачные места для рязанцев и москвичей.
В каких районах Рязанской области живут зараженные и условно зараженные коронавирусом:
- Рязань - 376 (+47 в сравнении с 25 апреля) человек;
- Рязанский район – 53 (+7): Заокское сельское поселение – 27, Подвязье – 4 (+1), Абрютино - 3, Мурмино – 3 (+1), Рожок – 3, Дядьково – 2 , Насурово – 2, Тюшево – 2, Варские - 1, Секиотово - 1 Алтухово -1 (+1), Дмитриевка – 1 (+1), Заборье – 1 (+1), Выскокое – 1 (+1), Ялтуново – 1 (+1);
- Касимовский район - 8: Телебукино - 2, Подлипки - 2, Клетино - 2, Щербатовка – 2 (+1);
- Касимов – 12 (+4);
- Михайловский район – 17 (+1): Октябрьский - 6, Стрелецкие Выселки - 3, Березово - 1, Козловка - 1, Красное - 1, Первомайский - 1, Фирюлевка - 1, Печерники – 1, Виленка – 1 (+1), Фирюлевка 1 (+1);
- Михайлов – 31 (+2);
- Сасовский район – 8: по одному человеку во Фроловском, Гавриловском, Кузьминках, Молодежном, Алешине и Ракове, в Сотницыне - 2;
- Сасово – 13 (+3);
- Скопинский район - 32: Павелец - 12, Ильинка - 7, Клекотки - 2, Побединка - 2, Березняги - 1, Нагиши - 1, Делехово - 1, Шелемишево - 1, Отрада - 2, Горлово - 1, Петрушино - 1, Успенское - 1;
- Скопин – 13 (+3);
- Рыбновский район – 13 (+3): Глебково - 4, Горяйново - 3, Высокое – (+1), Завод Ветзоотехника - 1;Старое Батурино - 1, Пощупово - 1, Старолетово - 1, Зубово – 1 (+1), Новоселки – 1 (+1).
- Рыбное - 7 (+1);
- Захаровский район – 9: Безлычное - 3, Смена - 3, Поливаново - 1, Плахино – 1, Пупкино – 1;
- Захарово – 1;
- Клепиковский район – 11 (+1): Аверкиево – 5, Хараблино - 1, Криуша - 2, Егорово - 1, Кондаково – 1, Тума – 1 (+1);
- Спас-Клепики – 2;
- Шацкий район – 6 (+1): Казачья Слобода - 4, Лесное Конобеево – 1, Высокое – 1 (+1);
- Шацк – 4;
- Милославский район - 1: Бугровка - 1;
- Пронский район – 2: Большая Погореловка -1, Маклаковка – 1;
- Пронск – 4 (+1);
- Новомичуринск - 18;
- Путятинский район – 2 (+1): Глебово – 1, Строевское – 1 (+1);
- Спасск-Рязанский - 7;
- Ряжский район - 2: Петрово - 2;
- Ряжск – 2;
- Чучково – 4 (+1);
- Шиловский район - 3: Лесной – 3 (+1), Аделино - 1;
- Шилово – 2;
- Александро-Невский - 1;
- Ермишь - 1;
- Сараевский район – 13 (+6): Красный Озерок – 5 (+5), Мордово – 2, Красная Вершина - 1, Сысои – 2 (+1), Алексеевка – 1, Бычки - 1, Кривское -1;
- Сараи – 2 (+1);
- Кораблинский район – 1: Кипчаково – 1;
- Сапожок – 1 (+1);
- Ухоловский район – 1 (+1): Поляки.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU