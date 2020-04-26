Коронавирус в Рязани и области: в каких районах выявили зараженных

26 Апр 2020 2020-04-26T17:26:51+03:00

Последние новости по коронавирусу в Рязани и Рязанской области: название районов и населенных пунктов, откуда приходит подробная информация о зараженных коронавирусом. Информация обновляется

Изменить размер текста: A A

Появились последние на 26 апреля данные о географии распространения коронавирусной инфекции в Рязани и Рязанской области. Всего по состоянию на 16:00 в регионе зарегистрировано 687 подтвержденных и условно подтвержденных случаев COVID-19. На карте распростанения коронавирусной инфекции появились новые точки – Поляки Ухоловского района и Сапожок. Что особенно настораживает, к ним прибавились густонаселенные села: Заборье, что под Рязанью и Новоселки Рыбновского района. Именно они очень популярны как дачные места для рязанцев и москвичей.

В каких районах Рязанской области живут зараженные и условно зараженные коронавирусом:

- Рязань - 376 (+47 в сравнении с 25 апреля) человек;

- Рязанский район – 53 (+7): Заокское сельское поселение – 27, Подвязье – 4 (+1), Абрютино - 3, Мурмино – 3 (+1), Рожок – 3, Дядьково – 2 , Насурово – 2, Тюшево – 2, Варские - 1, Секиотово - 1 Алтухово -1 (+1), Дмитриевка – 1 (+1), Заборье – 1 (+1), Выскокое – 1 (+1), Ялтуново – 1 (+1);

- Касимовский район - 8: Телебукино - 2, Подлипки - 2, Клетино - 2, Щербатовка – 2 (+1);

- Касимов – 12 (+4);

- Михайловский район – 17 (+1): Октябрьский - 6, Стрелецкие Выселки - 3, Березово - 1, Козловка - 1, Красное - 1, Первомайский - 1, Фирюлевка - 1, Печерники – 1, Виленка – 1 (+1), Фирюлевка 1 (+1);

- Михайлов – 31 (+2);

- Сасовский район – 8: по одному человеку во Фроловском, Гавриловском, Кузьминках, Молодежном, Алешине и Ракове, в Сотницыне - 2;

- Сасово – 13 (+3);

- Скопинский район - 32: Павелец - 12, Ильинка - 7, Клекотки - 2, Побединка - 2, Березняги - 1, Нагиши - 1, Делехово - 1, Шелемишево - 1, Отрада - 2, Горлово - 1, Петрушино - 1, Успенское - 1;

- Скопин – 13 (+3);

- Рыбновский район – 13 (+3): Глебково - 4, Горяйново - 3, Высокое – (+1), Завод Ветзоотехника - 1;Старое Батурино - 1, Пощупово - 1, Старолетово - 1, Зубово – 1 (+1), Новоселки – 1 (+1).

- Рыбное - 7 (+1);

- Захаровский район – 9: Безлычное - 3, Смена - 3, Поливаново - 1, Плахино – 1, Пупкино – 1;

- Захарово – 1;

- Клепиковский район – 11 (+1): Аверкиево – 5, Хараблино - 1, Криуша - 2, Егорово - 1, Кондаково – 1, Тума – 1 (+1);

- Спас-Клепики – 2;

- Шацкий район – 6 (+1): Казачья Слобода - 4, Лесное Конобеево – 1, Высокое – 1 (+1);

- Шацк – 4;

- Милославский район - 1: Бугровка - 1;

- Пронский район – 2: Большая Погореловка -1, Маклаковка – 1;

- Пронск – 4 (+1);

- Новомичуринск - 18;

- Путятинский район – 2 (+1): Глебово – 1, Строевское – 1 (+1);

- Спасск-Рязанский - 7;

- Ряжский район - 2: Петрово - 2;

- Ряжск – 2;

- Чучково – 4 (+1);

- Шиловский район - 3: Лесной – 3 (+1), Аделино - 1;

- Шилово – 2;

- Александро-Невский - 1;

- Ермишь - 1;

- Сараевский район – 13 (+6): Красный Озерок – 5 (+5), Мордово – 2, Красная Вершина - 1, Сысои – 2 (+1), Алексеевка – 1, Бычки - 1, Кривское -1;

- Сараи – 2 (+1);

- Кораблинский район – 1: Кипчаково – 1;

- Сапожок – 1 (+1);

- Ухоловский район – 1 (+1): Поляки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU