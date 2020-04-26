2020-04-26T14:28:32+03:00
Политика

Аркадий Фомин стал участником праймериз «Единой России»

Секретарь регионального отделения партии, председатель законодательного собрания подал документы в оргкомитет по проведению предварительного голосования
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Аркадий Фомин сдает документы. Фото пресс-службы партии "Единая Россия".Аркадий Фомин сдает документы. Фото пресс-службы партии "Единая Россия".
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Продолжается прием документов для участия в предварительном голосовании для последующего выдвижения кандидатами от «Единой России» на выборах депутатов Рязанской областной Думы.

24 апреля документы в региональный оргкомитет подал секретарь регионального отделения партии, председатель законодательного собрания Аркадий Фомин.

«Всегда, когда принимаешь подобные решения, чувствуешь большую ответственность, — отметил он. — Для меня это не первая кампания, жители округа уже оказывали мне поддержку. И все эти годы я работал для людей, старался не подвести их ожидания, помогал в решении возникающих вопросов. И в этот раз я также посоветовался с людьми, спросил у них, доверят ли они мне право представлять их интересы, быть ответственным за территорию».

Лидер рязанских единороссов рассказал о том, что было сделано за время его работы в региональном парламенте.

«Программа, с которой мы командой депутатов шли на выборы в Рязанскую областную Думу, реализовывается в полном объеме. Осуществлены крупные инфраструктурные проекты, построены объекты социальной сферы, приняты важные законы: по поддержке материнства и детства, молодежной политике, борьбе с коррупцией. Всегда основой для законопроектов становились обращения граждан — ведь для нас в приоритете человек с его проблемами, заботами и предложениями», — подчеркнул Аркадий Фомин.

По его словам, сейчас перед депутатами стоят новые задачи, острая эпидемиологическая ситуация вносит свои корректировки в повседневную жизнь. «Нужно сосредоточить свое внимание на поддержке бизнеса, семей с детьми, людей старшего поколения, оказанию помощи медикам, тем, кто сейчас находится на «передовой», — высказал свое мнение участник предварительного голосования.

Впереди избирательная кампания, будет конкуренция не только внутри партии, но и между представителями других политических объединений.

«В любом случае решающее слово — за жителями. Уверен, что мы справимся со всеми невзгодами и все преодолеем», — заключил Аркадий Фомин.

Напомним, региональный оргкомитет работает на базе общественной приемной на улице Горького, дом 49А. Подать заявку на участие в праймериз можно в будние дни с 10.00 до 17.00. Также это можно сделать дистанционно, в электронном виде.

Вся информация по проведению предварительного голосования, списки кандидатов, их данные находятся в открытом доступе на сайте pg.er.ru. За необходимыми разъяснениями и консультациями можно обратиться в оргкомитет или по телефонам (4912) 28-43-13, 28-43-23.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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