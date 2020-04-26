Количество заболевших коронавирусом рязанских детей выросло до 53

26 Апр 2020 2020-04-26T14:09:46+03:00

Последние новости по ситуации с коронавирусом в Рязани и области на 25 апреля

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По информации опергруппы в регионе выявлено 602 случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 85 являются условно подтвержденными. При этом больше всего заболевших в возрастной группе от 18 до 45 лет – 239 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 53 человек.

С подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет – 239 человек;

от 46 до 64 лет – 213 человек;

от 65 до 80 лет – 80 человек;

старше 80 лет – 17 человек;

дети – 53 человека (двое по 9 месяцев; четверо по 1 году; трое по 2 года; 3; трое по 4 года; четверо по 5 лет; 6; шестеро по 8 лет; пятеро по 9 лет; двое по 10; трое по 11; четверо по 12; четверо по 13 лет; двое по 14; двое по 15; двое по 16; пятеро по 17 лет).

С условно подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет – 39 человек;

от 46 до 64 лет – 28 человек;

от 65 до 80 лет – 15 человек;

дети – 3 человека (1, 12, 16 лет).

ИСТОЧНИК KP.RU