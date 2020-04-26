Количество заболевших коронавирусом рязанских детей выросло до 53
По информации опергруппы в регионе выявлено 602 случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 85 являются условно подтвержденными. При этом больше всего заболевших в возрастной группе от 18 до 45 лет – 239 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 53 человек.
С подтвержденным диагнозом COVID-19:
от 18 до 45 лет – 239 человек;
от 46 до 64 лет – 213 человек;
от 65 до 80 лет – 80 человек;
старше 80 лет – 17 человек;
дети – 53 человека (двое по 9 месяцев; четверо по 1 году; трое по 2 года; 3; трое по 4 года; четверо по 5 лет; 6; шестеро по 8 лет; пятеро по 9 лет; двое по 10; трое по 11; четверо по 12; четверо по 13 лет; двое по 14; двое по 15; двое по 16; пятеро по 17 лет).
С условно подтвержденным диагнозом COVID-19:
от 18 до 45 лет – 39 человек;
от 46 до 64 лет – 28 человек;
от 65 до 80 лет – 15 человек;
дети – 3 человека (1, 12, 16 лет).
ИСТОЧНИК KP.RU