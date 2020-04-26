В Рязанской области нашли фрагменты тела: подозреваемая задержана

26 Апр 2020 2020-04-26T13:58:16+03:00

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Утром 25 апреля на одной из улиц Скопина был обнаружен фрагмент тела человека. При осмотре близлежащей местности на берегу реки Верда были также обнаружены части человеческого тела. Скопинским МСО Следкома России сразу же было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Сначала следователи и оперативники установили личность погибшей – 58-летней местной жительницы. Женщина с 13 апреля этого года находилась в розыске как пропавшая без вести. Также была установлена и задержана подозреваемая, ею оказалась ранее неоднократно судимая 35-летняя знакомая погибшей.

По данным следствия, накануне «пропажи» женщины распивали спиртные напитки в компании сожителя подозреваемой в его скопинской квартире. Разгоряченные спиртным женщины повздорили, и молодая женщина пустила в ход нож. Она нанесла своей подруге несколько ударов в грудь, от которых та скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемая хладнокровно расчленила тело погибшей и вынесла фрагменты в полиэтиленовых пакетах в мусорный контейнер, расположенный около дома, а также на берег реки. Затем она вымыла нож и замыла следы крови в комнате. 13 апреля женщина сообщила в полицию о пропаже своей знакомой.

После того, как оперативно-следственная группа нашла доказательства причастности к преступлению 35-летней жительницы Скопина, она была задержана. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU