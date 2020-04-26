Коронавирус в Рязанской области: 26 апреля выявлено еще 63 случая заражения

26 Апр 2020 2020-04-26T14:13:36+03:00

С начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 602 человек

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По информации опергруппы правительства Рязанской области, на 13:00 26 апреля в регионе выявлено еще 63 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 602 человек. Еще 85 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 687 человек.

47 человек выздоровели, 30 из них проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине, под постоянным наблюдением врачей.

В целом на 13.00 26 апреля поступила информация о 4234 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 1650 человек. 2584 жителя рязанского региона его уже прошли, они обследованы и здоровы.

Напомним, что география COVID-19 в Рязанской области изменилась. Днем ранее зарегистрирован первый случай заражения в Кораблинском районе. Инфицированного коронавирусом выявили в селе Кипчаково. В печальном списке теперь и райцентр Захарово.

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ИСТОЧНИК KP.RU