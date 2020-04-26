Медсестра БСМП Рязани рассказала о работе в «красной зоне» в период пандемии

26 Апр 2020 2020-04-26T13:08:58+03:00

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Медицинская сестра больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Александра Королева рассказала на своей странице ВКонтакте о работе в «красной зоне».

«В это сложное для всех время медсестры рядом с каждым больным и день и ночь. Из-за маски у нас раздражение на лицах. Мы не снимаем их по несколько часов. Ситуация напряженная. У всех нас очень тяжелый период,» - поделилась своим мыслями медсестра. При этом справедливо подчеркнув, что именно ее коллеги «всегда находятся за спиной лечащего врача. На полшага поодаль по своему статусу, но именно эта дистанция помогает сокращать расстояние между медсестрой и пациентом».

Напомним, что в БСМП был организован своеобразный штаб, в который, помимо инфекционистов, вошли другие врачи узких специальностей. Они онлайн помогают коллегам в «красной зоне».

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ИСТОЧНИК KP.RU