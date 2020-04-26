2020-04-26T10:20:19+03:00
Общество

В Рязанской области местами ожидается сильный туман

Соответствующее метеопредупреждение выпустило ГУ МЧС России по Рязанской области
Антон ВОХЕЧ
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В ближайшие часы 26 апреля местами на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью от двухсот до пятисот метров. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.

При этом сотрудники ведомства акцентировали внимание на том, что при таких погодных условиях возникают факторы опасности: снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП.

Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо всем сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу; пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог; водителям снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, а также отказаться от лишних перестроений и обгонов.

И это актуально в связи с тем, что в Рязанской области сократили автобусное сообщение внутри региона. И многие жители областного центра в выходной день воспользуются личными автомобилями для поездок за город.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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