Коронавирус в Рязани, ситуация на 08:30 26 апреля: по наблюдением 1701 человек

26 Апр 2020 2020-04-26T11:47:18+03:00

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По информации оперативной рабочей группы регионального правительства , по состоянию на 8.30 26 апреля зарегистрировано 539 случаев заболевания коронавирусной инфекцией у жителей Рязанской области. Из них 329 человек живут в областном центре.

На подтверждении в лаборатории регионального Роспотребнадзора находится 63 положительных теста. При этом 47 человек выздоровели, 30 из которых проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине, под постоянным наблюдением врачей.

В целом на 8.30 26 апреля поступила информация о 4211 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, а также контактировавших с больными и подозрительными на заболевание. Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 1701 человека. 2510 рязанцев его уже прошли, они обследованы и здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU