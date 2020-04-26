2020-04-26T11:47:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани, ситуация на 08:30 26 апреля: по наблюдением 1701 человек

Последние новости о коронавирусе в Рязанской области: зарегистрировано 539 случаев заболевания
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Не взирая на профилактические меры, инфекция распространяется.Не взирая на профилактические меры, инфекция распространяется.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

По информации оперативной рабочей группы регионального правительства , по состоянию на 8.30 26 апреля зарегистрировано 539 случаев заболевания коронавирусной инфекцией у жителей Рязанской области. Из них 329 человек живут в областном центре.

На подтверждении в лаборатории регионального Роспотребнадзора находится 63 положительных теста. При этом 47 человек выздоровели, 30 из которых проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине, под постоянным наблюдением врачей.

В целом на 8.30 26 апреля поступила информация о 4211 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, а также контактировавших с больными и подозрительными на заболевание. Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 1701 человека. 2510 рязанцев его уже прошли, они обследованы и здоровы.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Зараженный коронавирусом скопинец записал видеообращение из больницы

Мужчина обратился к жителям Рязанской области с просьбой, соблюдать дистанцию и не болеть (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество заболевших коронавирусом рязанских детей выросло до 53
В Рязанской области нашли фрагменты тела: подозреваемая задержана
Коронавирус в Рязанской области: 26 апреля выявлено еще 63 случая заражения
Медсестра БСМП Рязани рассказала о работе в «красной зоне» в период пандемии
В Рязанской области местами ожидается сильный туман
Нетрезвый рязанец украл велосипед у курьера по доставке еды
Коронавирус в Рязани, ситуация на 08:30 26 апреля: по наблюдением 1701 человек
Зараженный коронавирусом скопинец записал видеообращение из больницы
В Рязани скончался четвертый пациент с диагнозом коронавирус
Режим повышенной готовности: в Рязанской области сократили автобусное сообщение внутри региона
Коронавирус в Рязани: мэрия обновила данные по зараженным в городе
Где есть коронавирус в Рязанской области: данные о географии на 25 апреля
В Рязани закрыли очередной пункт приема платежей КВЦ
Количество заболевших коронавирусом детей в Рязани выросло до 50