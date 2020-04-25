Зараженный коронавирусом скопинец записал видеообращение из больницы

25 Апр 2020 2020-04-25T22:21:17+03:00

Мужчина обратился к жителям Рязанской области с просьбой, соблюдать дистанцию и не болеть

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Житель поселка Побединка Скопинского района Дмитрий Сашников, заболевший коронавирусом, записал видеообращение из ОКБ имени Семашко.

— К сожалению, коронавирус добрался даже до меня. Но держимся, духом не падаем, надеюсь, что будет все хорошо. Палату мне дали шик и блеск, на шесть мест ни одного человека, — сообщил Дмитрий в первый день своего пребывания в больнице. Но уже в следующем видео сообщил, что мест в палате больше нет.

— Уже ночью все места в палате были заняты. За два часа вечером привезли 36 человек. К сожалению, болезнь атакует - везут, везут и везут. Будьте осторожны, соблюдайте дистанцию и не болейте, — обратился Дмитрий.

Больной коронавирусом рязанец записал видеообращение из больницы.Источник видео: "Скопинский район" в ВК.

Напомним, что по состоянию на 25 апреля в Скопинском районе (без учета Скопина – Ред.) 32 человека с коронавирусом и подозрением на коронавирус, в поселке Побединка – двое заболевших (подробнее о статистике в районах области).

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Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу имени Семашко из Касимова. Три недели он находился на аппарате ИВЛ, но чуда не произошло (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU