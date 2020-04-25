Режим повышенной готовности: в Рязанской области сократили автобусное сообщение внутри региона

25 Апр 2020 2020-04-25T18:37:12+03:00

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Из семи регулярных ежедневных рейсов в Касимов, два отменены. Это автобусы отправлением из Рязани с автовокзала «Приокский» в 09:45 и 16:25. Также скорректировано автобусное сообщение с Сараями – одним из наиболее удаленных райцентров. Из четырех рейсов оставлено пока три: автобус отправлением с автовокзала «Центральный» в 15:20 временно не курсирует, сообщает «РВ».

Кроме того, сложнее стало добраться из Рязани до Шацка – транзитные рейсы из столицы в этот райцентр, а также в Моршанск и Саранск - отменены.

По данным минтранса, возобновление отмененных рейсов возможно после снятия режима повышенной готовности, по мере увеличения пассажиропотока.

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ИСТОЧНИК KP.RU