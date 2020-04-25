2020-04-25T18:37:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности: в Рязанской области сократили автобусное сообщение внутри региона

Рейсы отменили из-за сокращения пассажиропотока, которое связано с режимом повышенной готовности
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Режим повышенной готовности: в Рязанской области сократили автобусное сообщение внутри региона.Режим повышенной готовности: в Рязанской области сократили автобусное сообщение внутри региона.
Изменить размер текста:

Из семи регулярных ежедневных рейсов в Касимов, два отменены. Это автобусы отправлением из Рязани с автовокзала «Приокский» в 09:45 и 16:25. Также скорректировано автобусное сообщение с Сараями – одним из наиболее удаленных райцентров. Из четырех рейсов оставлено пока три: автобус отправлением с автовокзала «Центральный» в 15:20 временно не курсирует, сообщает «РВ».

Кроме того, сложнее стало добраться из Рязани до Шацка – транзитные рейсы из столицы в этот райцентр, а также в Моршанск и Саранск - отменены.

По данным минтранса, возобновление отмененных рейсов возможно после снятия режима повышенной готовности, по мере увеличения пассажиропотока.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим повышенной готовности: в Рязанской области сократили автобусное сообщение внутри региона
Коронавирус в Рязани: мэрия обновила данные по зараженным в городе
Где есть коронавирус в Рязанской области: данные о географии на 25 апреля
В Рязани закрыли очередной пункт приема платежей КВЦ
Количество заболевших коронавирусом детей в Рязани выросло до 50
Еще девять рязанцев излечились от коронавируса
Коронавирус в Рязани: еще 64 человека заразились COVID-19
Бывший рязанский епископ Дионисий заразился коронавирусом
Пожилая рязанка застряла в Японии из-за коронавируса и не может улететь на родину
В Рязанской области долги по зарплате составили 28 млн рублей
Власти пообещали усилить работу троллейбуса №1 в поселке Дягилево
Во всех детских лагерях Рязанской области отменили первую смену
Коронавирус в Рязани, ситуация на 25 апреля 08.30: под наблюдением 1585 человек
От коронавируса в Рязанской области умерли три человека
Сотрудники рязанского УФСИН организовали доставку продуктов ветеранам и пожилым людям
«Ростелеком. Лицей» приглашает начинающих интернет-журналистов к участию в конкурсе «Юнкоры-2020»
Рязанская почта переходит на электронные извещения
ДТП с машиной Росгвардии в Рязани: два человека пострадали
Коронавирус в Рязани, ситуация на 24 апреля 16.00: под наблюдением 1455 человек
Сотрудник рязанской ИК, у которого обнаружили коронавирус, вылечился
Родителей рязанских школьников призвали высказаться о качестве сухпайков
Следующие аэрозольные дезинфекции в Рязани пройдут с 28 апреля по 1 мая
Рязанским журналистам тоже будут выдавать QR-коды
Коронавирус в Рязани: обновили данные по количеству зараженных в районах города
В больницы Рязани госпитализировали 144 человек с коронавирусом