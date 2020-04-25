Где есть коронавирус в Рязанской области: данные о географии на 25 апреля

25 Апр 2020 2020-04-25T18:01:10+03:00

Инфицированного выявили в Кораблиснком районе. Кроме того, печальную географию пополнило село Захарово

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Появились последние на 25 апреля данные о географии распространения коронавирусной инфекции в Рязани и Рязанской области. Всего по состоянию на 15:00 в регионе зарегистрировано 602 подтвержденных и условно подтвержденных случаев COVID-19.

Зарегистрирован первый случай заражения в Кораблинском районе. Инфицированного коронавирусом выявили в селе Кипчаково. В печальном списке теперь и райцентр Захарово – 1 человек (смотрим последние данные, в каких районах Рязанской области живут зараженные и условно зараженные коронавирусом).

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ИСТОЧНИК KP.RU