Где есть коронавирус в Рязанской области: данные о географии на 25 апреля
Появились последние на 25 апреля данные о географии распространения коронавирусной инфекции в Рязани и Рязанской области. Всего по состоянию на 15:00 в регионе зарегистрировано 602 подтвержденных и условно подтвержденных случаев COVID-19.
Зарегистрирован первый случай заражения в Кораблинском районе. Инфицированного коронавирусом выявили в селе Кипчаково. В печальном списке теперь и райцентр Захарово – 1 человек (смотрим последние данные, в каких районах Рязанской области живут зараженные и условно зараженные коронавирусом).
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ИСТОЧНИК KP.RU