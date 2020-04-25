В Рязани закрыли очередной пункт приема платежей КВЦ
На площади Димитрова закрылся пункт приема платежей КВЦ. Причина закрытия – ремонт магазина «Дикси».
Оплатить за услуги ЖКХ можно в ближайшем пункте приема платежей по адресу: улица Дзержинского, 24/26, в почтовом отделении, а так же в личном кабинете на сайте МП «КВЦ» (без взимания комиссии).
Кроме того, закрылись пункты приема платежей в поселке Елатьма и в микрорайоне Приокский города Касимова.
Что касается жителей Елатьмы, то они могут платить за коммуналку в Касимове последующим адресам:
- улица Советская, 11;
- улица 50 лет СССР, 21.
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ИСТОЧНИК KP.RU