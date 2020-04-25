В Рязани закрыли очередной пункт приема платежей КВЦ

25 Апр 2020 2020-04-25T15:13:48+03:00

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На площади Димитрова закрылся пункт приема платежей КВЦ. Причина закрытия – ремонт магазина «Дикси».

Оплатить за услуги ЖКХ можно в ближайшем пункте приема платежей по адресу: улица Дзержинского, 24/26, в почтовом отделении, а так же в личном кабинете на сайте МП «КВЦ» (без взимания комиссии).

Кроме того, закрылись пункты приема платежей в поселке Елатьма и в микрорайоне Приокский города Касимова.

Что касается жителей Елатьмы, то они могут платить за коммуналку в Касимове последующим адресам:

- улица Советская, 11;

- улица 50 лет СССР, 21.

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ИСТОЧНИК KP.RU