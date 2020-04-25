25 Апр 2020 2020-04-25T15:01:33+03:00

Количество заболевших коронавирусом детей в Рязани выросло до 50. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости по ситуации с коронавирусом в Рязани и области на 25 апреля

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Среди всех заболевших коронавирусом рязанцев - 50 детей, сообщает оперативная группа правительства Рязанской области. Власти выложили последние данные по заболевшим, разграничив их по возрасту.

По возрасту с подтвержденным диагнозом коронавирус:

- от 18 до 45 лет — 217 человек;

- от 46 до 64 лет — 194 человека;

- от 65 до 80 лет — 63 человека;

- старше 80 лет — 15 человек;

- дети — 50 человек (двое по 9 месяцев; четверо по 1 году; двое по 2 года; 3; трое по 4 года; четверо по 5 лет; 6; шестеро по 8 лет; четверо по 9 лет; двое по 10 лет; трое по 11 лет; четверо по 12; трое по 13 лет; двое по 14; двое по 15лет; двое по 16 и пятеро по 17 лет).

По условно подтвержденным диагнозам:

- от 18 до 45 лет — 22 человека;

- от 46 до 64 лет — 19 человек;

- от 65 до 80 лет — 17 человек;

- старше 80 лет — 2 человека;

- дети — 3 человека (2; 9 и13 лет).

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ИСТОЧНИК KP.RU