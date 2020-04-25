25 Апр 2020 2020-04-25T14:09:42+03:00

Еще девять рязанцев излечились от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала пандемии в Рязанской области выздоровели и выписались всего 47 человек, 30 из них проходили стационарное лечение

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В Рязани области от коронавируса вылечились 47 человек, сообщает оперативная рабочая группа регионального правительства.

По данным чиновников, 25 апреля из больниц Рязани выписались девять человек, перенесших коронавирусную инфекцию.

Таким образом, с начала пандемии в Рязанской области выздоровели и выписались всего 47 человек, 30 из них проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине, под постоянным наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU