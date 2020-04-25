Бывший рязанский епископ Дионисий заразился коронавирусом

25 Апр 2020 2020-04-25T12:48:56+03:00

Священнослужителя госпитализировали в одну из столичных клиник

Изменить размер текста: A A

Бывший епископ Касимовский и Сасовский Дионисий (Порубай), который в настоящее время занимает должность управляющего делами Московской Патриархии, заразился коронавирусом, сообщает kp.ru.

Священнослужитель находится на лечении в стационаре, откуда дистанционно продолжит руководить рабочей группой по координации действий в условиях распространения коронавируса.

Отмечается, что состояние митрополита не вызывает опасений.

ДОСЬЕ «КП»

Митрополит Дионисий (Петр Николаевич Порубай) родился 1 октября 1975 года в Рязани.

В 1992 году окончил среднюю школу-гимназию №5 города Рязани и поступил на факультет истории и английского языка Рязанского государственного педагогического университета. Обучаясь на пятом курсе РГПУ, одновременно работал учителем истории в 5-7-х классах в средней школе №17 города Рязани. В 1997 году с отличием окончил РГПУ по специальности «учитель истории и английского языка».

23 марта 2000 года зачислен в братию Иоанно-Богословского монастыря.

В 2001 году окончил с отличием Рязанское духовное училище, и в 2002 году поступил на первый курс Московской духовной академии на заочное отделение.

С 27 ноября 2011 по 14 июля 2018 года был епископом Касимовским и Сасовским.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 25 апреля

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 25 апреля 2020 года (информация обновляется).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU