2020-04-25T11:14:13+03:00
Общество

В Рязанской области долги по зарплате составили 28 млн рублей

Из этой суммы 17,1 млн рублей – это невыплаченная зарплата уволенным в 2019 году и ранее
Яков РЫКОВ
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В Рязанской области долги по зарплате составили 28 млн рублей.В Рязанской области долги по зарплате составили 28 млн рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По состоянию на 1 апреля 2020 года долги по заработной плате в Рязанской области составили 28 млн рублей. Об этом сообщает Рязаньстат. Из этой суммы 17,1 млн рублей – это невыплаченная зарплата уволенным в 2019 году и ранее. В расчете на одного человека задолженность составляет 85,3 тысяч рублей.

Для сравнения с другими регионами Центрального федерального округа:

- Владимирская область – общая задолженность составляет 1,6 млн рублей;

- Тверская область - 71 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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