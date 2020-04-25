В Рязанской области долги по зарплате составили 28 млн рублей
По состоянию на 1 апреля 2020 года долги по заработной плате в Рязанской области составили 28 млн рублей. Об этом сообщает Рязаньстат. Из этой суммы 17,1 млн рублей – это невыплаченная зарплата уволенным в 2019 году и ранее. В расчете на одного человека задолженность составляет 85,3 тысяч рублей.
Для сравнения с другими регионами Центрального федерального округа:
- Владимирская область – общая задолженность составляет 1,6 млн рублей;
- Тверская область - 71 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU