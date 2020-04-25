Власти пообещали усилить работу троллейбуса №1 в поселке Дягилево
Жители поселка Дягилево в режиме видеоконференции обсудили с начальником управления транспорта администрации Рязани Андреем Михно вопрос транспортного сообщения на улице Забайкальской.
Власти города с учетом многочисленных обращений жителей предложили «усилить муниципальное транспортное сообщение троллейбуса №1 в этом направлении»
— Троллейбус очень удобен тем, что он просторный, можно открывать окна для проветривания, — отметила председатель комитета ТОС Ольга Шандарина.
выразила поддержку данного предложения.
По словам Михно, они [чиновники] поняли пожелание людей и сейчас, и на будущее, связанные с желанием пользоваться троллейбусом №1.
— Мы это обязательно учтем в своей работе, — отметил Андрей Михно.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU