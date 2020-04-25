2020-04-25T10:43:41+03:00
Общество

Власти пообещали усилить работу троллейбуса №1 в поселке Дягилево

По словам местных жителей, «троллейбус очень удобен тем, что он просторный, можно открывать окна для проветривания»
Яков РЫКОВ
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Жители поселка Дягилево в режиме видеоконференции обсудили с начальником управления транспорта администрации Рязани Андреем Михно вопрос транспортного сообщения на улице Забайкальской.

Власти города с учетом многочисленных обращений жителей предложили «усилить муниципальное транспортное сообщение троллейбуса №1 в этом направлении»

— Троллейбус очень удобен тем, что он просторный, можно открывать окна для проветривания, — отметила председатель комитета ТОС Ольга Шандарина.

выразила поддержку данного предложения.

По словам Михно, они [чиновники] поняли пожелание людей и сейчас, и на будущее, связанные с желанием пользоваться троллейбусом №1.

— Мы это обязательно учтем в своей работе, — отметил Андрей Михно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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