25 Апр 2020 2020-04-25T09:42:58+03:00

Во всех детских лагерях Рязанской области отменили первую смену. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во всех детских лагерях Рязанской области отменили первую смену.

Во всех детских лагерях Рязанской области отменили первую смену.

Во всех детских лагерях Рязанской области отменили первую смену.

Во всех детских лагерях Рязанской области отменили первую смену.

Из-за коронавируса оздоровительная кампания перенеслась с июня на август 2020 года

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В Рязанской области перенесли начало летней оздоровительной кампании 2020 года, сообщает региональное министерство образования. Причина – распространение в Рязани и области коронавируса.

Первую смену во всех детских лагерях отменили. Родители могут обратиться за возвратом денег за первую смену по месту приобретения после 18 мая 2020 года с личным заявлением, в котором необходимо указать данные лицевого счета.

Сроки проведения лагерей перенеслись с июня на август 2020 года.

«Решения о дальнейшей организации летней оздоровительной кампании будут приняты в зависимости от эпидемиологической обстановки в Рязанской области», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU