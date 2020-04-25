2020-04-25T09:42:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Во всех детских лагерях Рязанской области отменили первую смену

Из-за коронавируса оздоровительная кампания перенеслась с июня на август 2020 года
Во всех детских лагерях Рязанской области отменили первую смену.
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Во всех детских лагерях Рязанской области отменили первую смену.Во всех детских лагерях Рязанской области отменили первую смену.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Рязанской области перенесли начало летней оздоровительной кампании 2020 года, сообщает региональное министерство образования. Причина – распространение в Рязани и области коронавируса.

Первую смену во всех детских лагерях отменили. Родители могут обратиться за возвратом денег за первую смену по месту приобретения после 18 мая 2020 года с личным заявлением, в котором необходимо указать данные лицевого счета.

Сроки проведения лагерей перенеслись с июня на август 2020 года.

«Решения о дальнейшей организации летней оздоровительной кампании будут приняты в зависимости от эпидемиологической обстановки в Рязанской области», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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