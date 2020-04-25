Во всех детских лагерях Рязанской области отменили первую смену
В Рязанской области перенесли начало летней оздоровительной кампании 2020 года, сообщает региональное министерство образования. Причина – распространение в Рязани и области коронавируса.
Первую смену во всех детских лагерях отменили. Родители могут обратиться за возвратом денег за первую смену по месту приобретения после 18 мая 2020 года с личным заявлением, в котором необходимо указать данные лицевого счета.
Сроки проведения лагерей перенеслись с июня на август 2020 года.
«Решения о дальнейшей организации летней оздоровительной кампании будут приняты в зависимости от эпидемиологической обстановки в Рязанской области», - говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU