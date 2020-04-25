2020-04-25T08:41:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани, ситуация на 25 апреля 08.30: под наблюдением 1585 человек

Последние новости о коронавирусе в Рязанской области: зарегистрировано 475 случаев заболевания коронавирусом
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Последние новости о коронавирусе в Рязанской области на 25 апреля.Последние новости о коронавирусе в Рязанской области на 25 апреля.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Согласно последней информации от оперативной рабочей группы, по состоянию на 25 апреля 08:30 в Рязани и области зарегистрировано 475 случаев заболевания коронавирусом. На подтверждении в Роспотребнадзоре находится 65 положительных тестов. Кроме того, 38 человек выздоровели, 21 из них находился на стационарном лечении и уже выписаны.

В целом на 25 апреля 08:30 известно о 4034 (+130 в сравнении с вечером 24 апреля) гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусу, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Под наблюдением врачей находятся 1585 (+130) человек. Прошли обследование 2449 граждан. Все они здоровы.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 25 апреля

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 25 апреля 2020 года (информация обновляется).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязанской области долги по зарплате составили 28 млн рублей
Власти пообещали усилить работу троллейбуса №1 в поселке Дягилево
Во всех детских лагерях Рязанской области отменили первую смену
Коронавирус в Рязани, ситуация на 25 апреля 08.30: под наблюдением 1585 человек
От коронавируса в Рязанской области умерли три человека
Сотрудники рязанского УФСИН организовали доставку продуктов ветеранам и пожилым людям
«Ростелеком. Лицей» приглашает начинающих интернет-журналистов к участию в конкурсе «Юнкоры-2020»
Рязанская почта переходит на электронные извещения
ДТП с машиной Росгвардии в Рязани: два человека пострадали
Коронавирус в Рязани, ситуация на 24 апреля 16.00: под наблюдением 1455 человек
Сотрудник рязанской ИК, у которого обнаружили коронавирус, вылечился
Родителей рязанских школьников призвали высказаться о качестве сухпайков
Следующие аэрозольные дезинфекции в Рязани пройдут с 28 апреля по 1 мая
Рязанским журналистам тоже будут выдавать QR-коды
Коронавирус в Рязани: обновили данные по количеству зараженных в районах города
В больницы Рязани госпитализировали 144 человек с коронавирусом